به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشت کشور عربی و اسلامی با ادامه طوفان‌های شدید زمستانی، هشدار جدی در مورد فروپاشی کامل حقوق انسانی در نوار غزه صادر کردند.

در بیانیه‌ای که توسط وزرای امور خارجه قطر، اردن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزی و پاکستان صادر شد، تأکید شد که شرایط سخت آب و هوایی، از جمله باران‌های سیل‌آسا، طوفان‌ها و نوسانات شدید دما، شکنندگی عمیق وضعیت انسانی موجود را آشکار کرده و بحران را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

وزرای امور خارجه حمایت کامل خود را از قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد و طرح جامع ارائه شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مجدداً اعلام کردند و بر تعهد خود برای کمک به اجرای موفقیت‌آمیز آنها تأکید کردند.

آنها از جامعه بین‌المللی خواستند تا به تعهدات قانونی و اخلاقی خود عمل کند و به اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، فشار آورد تا فوراً محدودیت‌های ورود و توزیع مایحتاج ضروری را لغو کند و گذرگاه رفح را در هر دو جهت باز کند.

این بیانیه همزمان با حمله یک سیستم کم‌فشار عمیق به غزه بود که بارندگی‌های شدیدی را به همراه داشت و باعث تلفات جانی و خسارات مالی شد و وضعیت وخیم انسانی را تشدید کرد.

همانند موارد قبلی، چادرهای آوارگان دچار آبگرفتگی شد و بسیاری از آنها را ویران کرد.

جنایات اشغالگران ادامه یافت و منابع پزشکی از مرگ احمد نعیم و زخمی شدن چندین نفر دیگر در اثر آتش ارتش اسرائیل پس از هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای که آوارگان را در غرب خان یونس در جنوب شرقی نوار غزه پناه داده بود، خبر دادند.

ارتش اسرائیل همچنین چهار فلسطینی را زخمی کرد که سه نفر از آنها به شدت مجروح شدند، هنگامی که یک پهپاد چادری را که آوارگان در بیت لاهیا، شمال غزه، در آن اسکان داده بودند، هدف قرار داد.

گلوله‌باران توپخانه در چندین منطقه در امتداد "خط زرد"، به ویژه در شرق شهر غزه و در بخش‌های شرقی مرکز و جنوب غزه ادامه یافت.

ارتش اشغالگر همچنین ساختمان‌های مسکونی را در حومه محله زیتون، در شرق شهر غزه، تخریب کرد.

از نیویورک، ۵۳ سازمان غیردولتی بین‌المللی نسبت به رویه‌های اخیر ثبت نام اسرائیل هشدار دادند که به گفته آنها مانع کار حیاتی بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌شود.

این سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت می‌کنند، هشدار دادند که رویه‌های اخیر ثبت نام اسرائیل، فعالیت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی را در زمانی که غیرنظامیان با وجود آتش‌بس در غزه با نیازهای بشردوستانه حاد و گسترده روبرو هستند، تهدید می‌کند.

بیانیه‌ای از سوی سازمان‌های غیردولتی نشان داد که علیرغم آتش‌بس، نیازهای بشردوستانه در غزه همچنان وخیم است، جایی که از هر چهار خانواده، یک نفر تنها با یک وعده غذایی در روز امرار معاش می‌کند.

در همین حال، صدها فلسطینی در نوار غزه برای ارواح رهبران گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس که در جریان حمله دو ساله اسرائیل کشته شدند، نماز میت غیابی برگزار کردند.

این نماز غیابی پس از نماز جمعه در مقابل مساجدی که در اثر بمباران اسرائیل در سراسر نوار غزه تخریب یا تا حدی آسیب دیده بودند، در پاسخ به فراخوانی که توسط حماس صادر شده بود، برگزار شد.

