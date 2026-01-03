به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - همزمان با حملات هوایی و موشکی آمریکا به ونزوئلا، صدای جنگنده‌ها و پهپادها در آسمان کاراکاس به گوش می‌رسد.

مردم کاراکاس از بعد از شروع عملیات نظامی در حال ترک پایتخت هستند و خیابان‌ها و خروجی‌های پایتخت ونزوئلا مملو از جمعیت برای خروج از این شهر است.

طبق گزارش‌ها از حوالی ستاد وزارت دفاع ونزوئلا دود درحال بلندشدن است و برخی منابع از هدف قرار گرفتن محل استقرار وزیر دفاع این کشور خبر می‌دهند.

منابعی نیز گزارش دادند سامانه‌های دفاعی ونزوئلا درحال هدف قرارگرفته‌شدن هستند.

ویدیوهای منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که بالگردها و جنگنده‌های آمریکایی در حال شلیک هدفمند به اهداف در ونزوئلا هستند.

منابع نظامی در ونزوئلا می‌گویند چند پایگاه نظامی در این کشور هدف حمله قرار گرفته و تا دقایقی دیگر، بیانیۀ رسمی صادر خواهد شد.

از سوی دیگر کلمبیا خواستار تشکیل جلسۀ فوری شورای امنیت شد و رئیس‌جمهور کلمبیا در اظهاراتی گفت: کاراکاس مورد حمله موشکی قرار گرفته و جهان باید آگاه باشد؛ ونزوئلا تحت حمله است. سازمان کشورهای آمریکایی و شورای امنیت سازمان ملل باید فوراً تشکیل جلسه دهند.

