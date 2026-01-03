کوبا: آمریکا با تروریسم دولتی، کل قاره را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میگل دیاز-کانل (Miguel Díaz-Canel)، رئیسجمهور کوبا، با صدور بیانیهای رسمی، حملات ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا را بهشدت محکوم کرد و خواستار واکنش فوری و قاطع جامعه بینالمللی در برابر این اقدام شد.
دیاز-کانل با توصیف این اقدام بهعنوان «تجاوز جنایتکارانه آمریکا»، تأکید کرد: این حمله نهتنها مردم شجاع ونزوئلا، بلکه کل قاره آمریکا را هدف قرار داده و نمونهای آشکار از تروریسم دولتی است. وی هشدار داد که منطقهای که همواره بهعنوان «منطقه امن» شناخته میشد، اکنون زیر ضربات مستقیم سیاستهای تجاوزکارانه واشنگتن قرار گرفته است.
همزمان، دولت ونزوئلا در توضیح ابعاد این حملات اعلام کرد که این تجاوز، صلح و ثبات بینالمللی را بهویژه در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بهطور جدی تهدید میکند و جان میلیونها انسان را در معرض خطر قرار داده است. مقامهای کاراکاس هدف این حمله را تحمیل یک «جنگ استعماری» با قصد نابودی نظام جمهوری و اجرای پروژه «تغییر رژیم» با همراهی آنچه «الیگارشی فاشیستی» خوانده شده، عنوان کردند؛ تلاشی که بهگفته آنان، مانند تمامی اقدامات پیشین، محکوم به شکست است.
در بیانیه دولت ونزوئلا آمده است که این کشور از سال ۱۸۱۱ میلادی تاکنون بارها در برابر امپراتوریها ایستاده و آنها را شکست داده است و اکنون نیز ملت ونزوئلا بار دیگر برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی خود در برابر تجاوز امپریالیستی به پا خاستهاند. در همین راستا، از مردم خواسته شده است که با حضور در خیابانها، حمایت خود را از استقلال کشور اعلام کنند.
دولت ونزوئلا همچنین با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که حق خود برای اعمال دفاع مشروع بهمنظور حفاظت از مردم، سرزمین و استقلال کشور را محفوظ میداند. در این بیانیه، به سخنان هوگو چاوز فریاس (Hugo Chávez Frías)، رئیسجمهور فقید ونزوئلا، اشاره شده که تأکید کرده بود: «در برابر هر دشواری جدید، هرچقدر هم بزرگ باشد، پاسخ همه میهندوستان، وحدت، مبارزه، نبرد و پیروزی است.»
در واکنشی دیگر، گوستاوو پترو (Gustavo Petro)، اعلام کرد که دولتش هرگونه اقدام نظامی یکجانبه را که موجب تشدید تنشها یا بهخطر افتادن جان غیرنظامیان شود، رد میکند. وی همچنین از اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ به پیامدهای احتمالی انسانی یا مهاجرتی خبر داد و تأکید کرد که وزارت امور خارجه کلمبیا مأمور حفظ کانالهای دیپلماتیک با دولتهای درگیر شده است.
در مجموع، موضعگیری صریح کوبا در کنار هشدارهای دولت ونزوئلا، نشاندهنده افزایش نگرانی دولتهای مستقل منطقه نسبت به سیاستهای مداخلهگرایانه و جنگجویانه آمریکا و تلاش واشنگتن برای تحمیل اراده خود بر ملتهای آمریکای لاتین از طریق زور نظامی است؛ روندی که از نگاه هاوانا و کاراکاس، تهدیدی مستقیم علیه صلح، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملتها بهشمار میرود.
..............
پایان پیام
نظر شما