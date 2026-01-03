طعنۀ مدودوف به ترامپ: حمله به ونزوئلا، قدمی دیگر در مسیر نوبل صلح

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نائب رئیس شورای امنیت روسیه با انتقاد تند از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را نمونه‌ای آشکار از تناقض ادعاهای واشنگتن درباره صلح دانست و تأکید کرد که تحولات اخیر بار دیگر نشان داد تنها راه تضمین امنیت کشورها، برخورداری از توان نظامی حداکثری است.

دیمیتری مدودف با اشاره به عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس و ربودن «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش، گفت: وقایع رخ‌داده ثابت کرد هر کشوری برای دفاع از حاکمیت خود ناگزیر است نیروهای مسلحش را تقویت کرده و مانع از تغییر نظم قانونی توسط افراد ثروتمند و گستاخ شود.

وی افزود: آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد، نمونه‌ای روشن از «صلح‌سازی آمریکایی» است؛ حمله‌ای نظامی به کشوری مستقل که هیچ تهدیدی علیه ایالات متحده نداشت.

مدودف در ادامه، با لحنی کنایه‌آمیز و خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که بهتر بود این میزان تحرک نظامی در جایی دیگر به کار گرفته می‌شد؛ جایی که به گفته او «نیروهای آموزش‌دیده اوکراینی» از کنترل خارج شده‌اند و دیگر به «صاحب سیرک» گوش نمی‌دهند.

این مقام روس همچنین با اشاره به تمایل ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل، اقدامات آمریکا در ونزوئلا را «گام عالی دیگری در مسیر کسب این جایزه» توصیف کرد.

