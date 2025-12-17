به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه، دستور داد که تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم که به ونزوئلا وارد یا خارج می‌شوند، تحت محاصره کامل قرار گیرند.

ترامپ اعلام کرد که ونزوئلا اکنون «به‌طور کامل با بزرگ‌ترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده» و تأکید کرد این کشور با «شوک بی‌سابقه‌ای» مواجه خواهد شد. وی افزود که ناوگان دریایی اطراف ونزوئلا گسترش خواهد یافت و نظام ونزوئلا به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی شده است.

ترامپ پیش‌تر در گفت‌وگو با پایگاه «پولیتیکو» گفته بود «روزهای مادورو معدود است» و احتمال حمله زمینی به ونزوئلا را رد نکرده بود. دولت آمریکا مدعی است که ماندن نیکلاس مادورو در قدرت غیرقانونی است و او نتایج انتخابات را جعل کرده است.

مادورو، جانشین سیاسی هوگو چاوز، می‌گوید ایالات متحده در پی تغییر نظام و تصاحب ذخایر عظیم نفتی ونزوئلاست. ونزوئلا شامگاه سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا را به «سرقت» یک نفتکش متهم کرد که طی عملیات نظامی در دریای کارائیب توقیف شده بود.

دولت ترامپ طی ماه‌های اخیر فشارهای نظامی و اقتصادی را بر ونزوئلا افزایش داده و با حملات دریایی علیه قایق‌هایی که به قاچاق مواد مخدر متهم می‌شوند، دست‌کم 95 نفر را کشته است. مادورو این اقدامات را بخشی از طرح آمریکا برای سرنگونی او و «غارت نفت ونزوئلا» تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر دانست.

هفته گذشته نیز نیروهای آمریکایی یک نفتکش ونزوئلایی دیگر را توقیف کردند و واشنگتن اعلام کرد قصد دارد محموله آن را ضبط کند. کاراکاس در نامه‌ای به شورای امنیت، این اقدام را «دزدی دریایی تحت حمایت دولت» و «استفاده غیرقانونی از زور علیه کشتی خصوصی» خواند و خواستار آزادی خدمه «ربوده‌شده» شد.

ونزوئلا با وجود داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور از سال 2019 تحت تحریم قرار دارد و مجبور است نفت خود را در بازار سیاه و با قیمت پایین بفروشد.

در همین حال، متحدان منطقه‌ای ونزوئلا، حمایت خود را از دولت مادورو اعلام کردند و توقیف نفتکش «اسکیپر» توسط آمریکا را محکوم کردند. این نخستین توقیف رسمی نفتکش ونزوئلایی از زمان اعمال تحریم‌ها در سال 2019 بود.

میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا، هشدار داد که «آمریکای لاتین و کارائیب با تهدیداتی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر روبه‌رو هستند.» دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه نیز آمریکا را «دزد» خواند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این توقیف می‌تواند صادرات نفت ونزوئلا را به‌شدت کاهش دهد و کوبا را با بحران انرژی مواجه کند.

ایالات متحده از سال 2013 مادورو را به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد. همزمان، حملات هوایی آمریکا علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا و شرق اقیانوس آرام ادامه دارد. مادورو در نشست آلبا تأکید کرد: «طرح استعمار موفق نخواهد شد، ما آزاد خواهیم بود.»

