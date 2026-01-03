ونزوئلا: تحمیل جنگ برای براندازی نظام جمهوری محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ونزوئلا در واکنش به حملات هوایی به این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این حمله تلاش برای شکست استقلال سیاسی ونزوئلا و محکوم به شکست است.

در بیانیه دولت ونزوئلا آمده است: تلاش برای تحمیل جنگ استعماری برای براندازی نظام جمهوری و "تغییر نظام" ونزوئلا با کمک اولیگاریشی فاشیست محکوم به شکست است.

دولت در این بیانیه از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی خواسته است آماده باشند و این حمله تروریستی را محکوم کنند.

این بیانیه می افزاید: ملت و نیروهای مسلح بولیواری ما با ملت و ارتش و پلیس برای پاسداری از حاکمیت و صلح همراه و همگام هستند.

وزیر خارجه ونزوئلا: مادورو دستور اعلام حالت فوق العاده در کشور را صادر کرده است

ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حملات هوایی به کشورش اظهار داشت: این تجاوزات که نقض صریح منشور سازمان ملل است، را محکوم می کنیم. هر گونه تلاش برای تغییر نظام حاکم بر کشور ها مثل همه تلاش های سابق شکست خواهند خورد.

وزیر خارجه ونزوئلا تصریح کرد: رئیس جمهور دستور اعلام حالت فوق العاده در کشور را صادر کرده است.

وی گفت: ونزوئلا حق دفاع مشروع از ملت و خاک و حاکمیت خود را محفوظ می داند.

خیل افزود: آنچه د رجریان است تجاوز به جمهوری ونزوئلاست و با دفاع همه جانبه رو به رو می شود. جمهوری ونزوئلا تجاوزات نظامی دولت امریکا را به شدت محکوم می کند.

وی گفت: هدف از این حمله چپاول ثروتهای ما به خصوص نفت و گاز است. دولت همه نیروهای ملی را به حال آماده باش دراورده است.

خیل خاطرنشان کرد: به شورای امنیت و سازمان های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با این تجاوزات شکایت می کنیم.

وی افزود: رئیس جمهور فرمان آماده باش و حالت فوق العاده آغاز عملیات مسلحانه را امضا کرده است.

