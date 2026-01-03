دو سناتور آمریکایی مشروعیت حمله به ونزوئلا را زیر سوال بردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندکی پس از آنکه ایالات متحده حملات هوایی خود را در ونزوئلا آغاز کرد ، سناتور دموکرات روبن گالگو از آریزونا در سایت شبکه اجتماعی X نوشت که «این جنگ غیرقانونی است».

روبن گالگو افزود: «شرم‌آور است که ما در کمتر از یک سال از پلیس جهان به قلدر جهان تبدیل شده‌ایم . هیچ دلیلی برای ما وجود ندارد که با ونزوئلا وارد جنگ شویم.»

روبن گالگو در پست بعدی خود گفت: «صرف نظر از نتیجه، ما در شروع این جنگ در ونزوئلا اشتباه کردیم.»

به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس، این سناتور که قبلاً تفنگدار دریایی ایالات متحده بوده و در عراق خدمت کرده، این جنگ را «دومین جنگ غیرقابل توجیه در طول زندگی‌ام» توصیف کرد.

سناتور جمهوری‌خواه مایک لی از یوتا تردیدهای خود را ابراز کرد و در پستی در X گفت: «مشتاقانه منتظرم ببینم آیا چیزی وجود دارد که از نظر قانون اساسی این اقدام را در غیاب اعلام جنگ یا مجوز استفاده از نیروی نظامی توجیه کند یا خیر.»

مایک لی بعداً گفت که تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، صحبت کرده است و روبیو به او گفته است که این اقدام «احتمالاً طبق ماده دوم قانون اساسی در حوزه اختیارات ذاتی رئیس جمهور برای محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر حمله واقعی یا قریب الوقوع قرار دارد.»

در ماه‌های اخیر، دموکرات‌های کنگره و برخی از جمهوری‌خواهان با تقویت نظامی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در منطقه مخالفت کرده‌اند و مجلس نمایندگان و سنا را مجبور کرده‌اند تا در مورد اقداماتی رأی‌گیری کنند که مانع از حمله ایالات متحده به ونزوئلا بدون تأیید کنگره می‌شود.

