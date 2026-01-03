به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان فارس که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی اقتصادی و نمایندگان اتحادیهها و صنوف مختلف استان برگزار شد،با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار و حمایت از تولیدکنندگان گفت: مسائل معیشتی امروز بهعنوان یکی از چالشهای اصلی جامعه مطرح است و مسئولان در سطوح مختلف برای رفع آن تلاش میکنند.
وی هشدار داد دشمنان با تمرکز بر مشکلات اقتصادی و گلایههای مردم قصد دارند نظم و امنیت کشور را هدف قرار دهند.
حسینعلی امیری با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: وظیفه مدیران کاهش تورم، ایجاد فرصتهای اشتغال و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب است تا نگرانیهای مردم و بازاریان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بخشی از کسبه نسبت به بیثباتی بازار و کاهش قدرت خرید مردم ابراز نگرانی کردهاند، بر اهمیت افزایش بازرسیها و برخورد بازدارنده با تخلفات صنفی تأکید کرد و گفت: عرضه خارج از شبکه، نبود برچسب قیمت و احتکار از جمله تخلفاتی است که اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
استاندار فارس همچنین به موضوع ساماندهی قیمت نان، تأمین کالاهای اساسی در ایام نوروز و عید فطر، و تقویت تابآوری در حوزه دارو اشاره کرد و خواستار برنامهریزی دقیق دستگاههای مسئول شد. وی تعامل با اصناف و بازاریان را ضروری دانست و از تلاشهای مدیران و اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار قدردانی کرد.
