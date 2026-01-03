حجت‌الاسلام والمسلمین ثارالله زارع در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با تبریک میلاد باسعادت مولی‌الموحدین حضرت علی(ع) و روز پدر، از اجرای چند برنامه ویژه در این ایام مبارک خبر داد.

وی با اشاره به برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سه روز متوالی، گفت: در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه، همزمان با برگزاری مراسم اعتکاف پنج‌هزارنفری در مصلی نمازجمعه و مسجد شهدای شیراز، ایستگاه‌های صلواتی مؤسسه خیریه ثارالله در ورودی این اماکن برپا شد تا ضمن پذیرایی از نمازگزاران جمعه، از معتکفین نیز استقبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین زارع افزود: در روز شنبه نیز ایستگاه صلواتی دیگری در محل شاهچراغ راه‌اندازی شد که با استقبال گرم مردم روبه‌رو شد.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ثارالله در ادامه به راه‌اندازی پویش آزادی پدران زندانی اشاره کرد و گفت: با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، به‌ویژه پدران خانواده، پویشی با هشتگ ویژه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا با یاری خیرین، زمینه آزادی چند تن از این عزیزان فراهم شود. از همه نیکوکارانی که در این مسیر ما را همراهی می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاریم.

وی همچنین از اجرای طرحی ویژه برای تکریم پدران بیمار خبر داد و اظهار داشت: در برنامه‌ای دیگر، گروهی از فرزندان ایتام و بی‌سرپرست با همراهی مؤسسه، با تهیه گل و شیرینی به دیدار پدران بیمار و ناتوان رفتند و با اهدای هدایا، دل‌های آنان را شاد کردند. این حرکت نمادین، پیوندی عاطفی میان فرزندان بی‌پدر و پدران تنها ایجاد کرد که بسیار تأثیرگذار بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین زارع از تلاش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در پوشش این فعالیت‌ها قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزان در رسانه‌ها که همواره همراه و پشتیبان فعالیت‌های خیرخواهانه هستید، صمیمانه تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله همگی در مسیر خدمت به مردم موفق و مؤید باشید.

