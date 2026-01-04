تظاهرات در نیویورک و شهرهای آمریکا در اعتراض به دخالت نظامی واشنگتن در ونزوئلا + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد زیادی از شهروندان آمریکا، با حضور در میدان تایمز نیویورک و ده‌ها شهر دیگر ایالات متحده، علیه دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور و همسرش، دست به تظاهرات زدند.

معترضان با شعارهایی چون «از ونزوئلا خارج شوید!» و «خون برای نفت نمی‌خواهیم»، مخالفت خود را با اقدام نظامی واشنگتن اعلام کردند و پلاکاردهایی با همین مضامین در دست داشتند.

«مانولو دی لوس سانتوس» ۳۶ ساله، یکی از شرکت‌کنندگان، گفت: «وقتی فهمیدم آمریکا رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را بازداشت کرده، خشمگین شدم. احساس می‌کنم کشورم دوباره به بدترین غرایز امپریالیستی خود بازگشته است.»

به گفته برگزارکنندگان، تظاهرات نیویورک بخشی از بیش از ۸۰ تجمع اعتراضی بود که به دعوت ائتلاف مخالف جنگ‌ها و مداخلات نظامی آمریکا، در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد.

«نادیا فایمان» فعال اجتماعی نیز تأکید کرد: «باید در کنار حقیقت و آنچه درست است بایستیم و از آزادی و برابری دفاع کنیم.» او افزود: «دخالت آمریکا نه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا گسترش دموکراسی، بلکه تلاشی برای تصاحب نفت و سلطه بر آمریکای لاتین است.»

این موج اعتراضی در حالی شکل گرفت که انتقادهای داخلی و بین‌المللی نسبت به عملیات نظامی اعلام‌شده از سوی واشنگتن رو به افزایش است؛ عملیاتی که به بازداشت مادورو و انتقال او به خارج از ونزوئلا انجامید و منتقدان آن را «کودتای نظامی پوشیده» و نقض آشکار اصل حاکمیت و عدم مداخله دانستند.

....................................

پایان پیام/ 167