ترامپ تصویری از مادورو پس از ربایش را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، تصویری از «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا پس از ربایش او روی عرشه ناو جنگی «یواساس آیوو جیما» منتشر کرد.
در این تصویر، مادورو که ۶۳ سال سن دارد، در حالی دیده میشود که روی عرشه این ناو هواپیمابر عظیمالجثه در آبهای دریای کارائیب ایستاده و در حال انتقال به نیویورک است.
رئیسجمهور ونزوئلا در این عکس، گوشیهای محافظ گوش بر سر دارد و یک نوار مشکی ضخیم روی چشمانش بسته شده است. همچنین یک بطری آب در دست او دیده میشود.
به نوشته روزنامه «سان»، مادورو و «سلایا فلورس» همسرش در بامداد شنبه توسط یگان ویژه «دلتا فورس» وابسته به ارتش آمریکا ربوده شدهاند، همزمان با آنکه بالگردهای بلکهاوک و شینوک حملات هوایی نظامی به کاراکاس انجام دادهاند.
