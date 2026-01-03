اعتکاف؛ سه روز طلایی برای خودسازی و اتصال به خدا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه شنبه در جمع معتکفین مسجد جامع شهرک سعدی، با اشاره به پرسشی درباره برتری مقام حضرت علی (ع) نسبت به پیامبران گفت: مقام امیرالمؤمنین (ع) برتر از حضرت آدم (ع) است؛ چرا که ترک لذتها در وجود ایشان اختیاری بود. در حالی که خداوند آدم (ع) را از خوردن میوه ممنوعه بازداشت، حضرت علی (ع) حتی نان گندم را به اختیار خود کنار گذاشت و با نان جو ساده زندگی کرد تا همسطح فقیرترین انسانها باشد.
وی با اشاره به عظمت تولد امیرالمؤمنین (ع) افزود: فاطمه بنت اسد (س) با شکافته شدن دیوار کعبه سه روز مهمان خاص خداوند در بیتالله شد تا مولا علی (ع) در آغوش مادر از کعبه خارج شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، ایام اعتکاف را به این توقف سه روزه در خانه خدا تشبیه کرد و گفت: اعتکاف فرصتی برای تغییر مسیر زندگی است. ترک اختیاری برخی عادتهای روزمره مانند استفاده مداوم از موبایل، نشاندهنده مدیریت اراده است. این خلوت، نیازی فطری برای رهایی از هیاهوی مادیات و اتصال با خداوند است.
وی ادامه داد: خلوت اعتکاف برای اتصال است تا بندگی ما با خدا محکم شود. ما خدا را نزدیک نمیبینیم زیرا با خودمان قهر کردهایم. خانه حقیقی خداوند در قلب ماست و باید مراقب باشیم این حرم جایگاه غیر خدا نشود.
حجتالاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود، پیامبر اکرم (ص) را بنیانگذار سنت اعتکاف معرفی کرد و گفت: پیامبر (ص) تمسک به قرآن و عترت را ضامن سعادت دنیا و آخرت دانست. قرآن کتاب زندگی است و اهل بیت (ع) مصداق انسان قرآنی هستند.
وی راه رسیدن به معنویت را سه مسیر خودشناسی، راهشناسی و هدفشناسی دانست و با ذکر نمونههایی از شهدای بزرگ، از جمله شهید سلیمانی، گفت: اعتکاف سه روز طلایی برای ساختن فطرت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به تفاوت اعتکاف با سایر اعمال افزود: اگر کسی دو روز اول اعتکاف را ـ با وجود مستحب بودن ـ بماند، روز سوم بر او واجب میشود؛ زیرا خداوند عاشق او شده و رها کردنش ممکن نیست. این ارزشگذاری الهی، نشانه حضور در مسیر خودسازی است که بارها شاهد تغییر مسیر افراد، از جمله شهدا، بودهایم.
.............................
پایان پیام
نظر شما