خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: در جهان پرشتاب و پراسترس امروز، خانواده نخستین و مهم‌ترین پناهگاه روانی هر فرد به شمار می‌آید. سلامت روان اعضای خانواده، به کیفیت ارتباطات درون این نهاد مقدس گره خورده است و در این میان، «احترام متقابل» نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت بنیادین برای بقای سلامت عاطفی و روانی است. از منظر تعالیم اهل‌بیت(ع)، خانه‌ای که در آن احترام حاکم باشد، تجلی‌گاه رحمت الهی و نمونه‌ای کوچک از بهشت برین است. برعکس، نبود احترام، زخمی عمیق بر روان افراد وارد می‌کند که آثارش می‌تواند مادام‌العمر باقی بماند. این مکتب نورانی، با ارائه دستورالعمل‌های دقیق برای رفتار محترمانه میان همسران، والدین و فرزندان، در حقیقت نقشه راهی برای ساخت «سازه‌ای ضدزلزله» برای روح آدمی ترسیم کرده است.

نخستین و واضح‌ترین تأثیر احترام، ایجاد «امنیت عاطفی» است. وقتی فرد در خانه احساس کند وجودش محترم است، نظراتش شنیده می‌شود و حریم شخصی‌اش رعایت می‌گردد، از پایدارترین پناهگاه روانی برخوردار می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در حدیثی جاودان می‌فرمایند: «بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهترین باشد.»(1) این «بهترین بودن» در گرو احترام عمیق و عاطفه‌ای خردمندانه است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق، حقی ویژه برای هر یک از اعضای خانواده—از همسر گرفته تا فرزند—قائل شده‌اند که محور آن، رعایت حرمت و شخصیت آنان است.(2) این امنیت عاطفی، سپری در برابر اضطراب‌ها و فشارهای بیرون از خانه ایجاد می‌کند و اعتماد به نفس و توان مقابله فرد با مشکلات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

در سطحی عمیق‌تر، احترام پیش‌گیری‌کننده قوی از آسیب‌های روانی مانند احساس حقارت، افسردگی و پرخاشگری است. رفتارهای تحقیرآمیز، تمسخر، مقایسه‌های ناعادلانه و بی‌اعتنایی به خواسته‌های مشروع، همچون سم تدریجی، سلامت روان را تخریب می‌کند. در مقابل، امام علی(ع) در توصیه‌ای به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «دل [انسان] را همچون جسم، خسته و ملول می‌یابی، پس برای آن تازگی و نشاط بجوی.»(3) احترام گذاشتن، همان نشاط‌بخش دل است. وقتی فرزندی از جانب والدین، یا همسری از سوی طرف مقابل، مورد تکریم قرار می‌گیرد، احساس ارزشمندی می‌کند. این احساس، هسته اصلی سلامت روان و مانعی در برابر ابتلا به بسیاری از اختلالات روحی است. احترام، به فرد می‌گوید «تو به اندازه‌ی کافی خوب هستی» و این پیام، درمانگر بسیاری از زخم‌های درونی است.

اما تأثیر نهایی احترام، خلق چرخه‌ی فضیلت و تاب‌آوری در کل سیستم خانواده است. خانواده محترم، محیطی برای الگوبرداری مثبت فرزندان است. کودکان در چنین محیطی، نه تنها عزت نفس سالم می‌آموزند، بلکه مهارت بنیادی «احترام گذاشتن به دیگران» را به صورت عملی فرا می‌گیرند. این مهارت، آنان را برای روابط اجتماعی سالم در آینده مجهز می‌کند. امام محمدباقر(ع) می‌فرمایند: «همواره به فرزندان خود محبت کنید و با آنان با احترام رفتار نمایید.»(4) این احترام دوطرفه بین والدین و فرزند، باعث تقویت پیوند عاطفی و ایجاد شبکه حمایتی قدرتمندی می‌شود که در بحران‌ها، مانند تکیه‌گاهی مستحکم عمل می‌کند. چنین خانواده‌ای، نه مجموعه‌ای از افراد منفرد، بلکه یک «کلّ یکپارچه و مقاوم» است که سلامت روان هر عضو، در سایه سلامت و احترام کل مجموعه حفظ و تقویت می‌شود. خانه محترم، کارگاه ساخت انسان‌هایی متعادل، امیدوار و توانمند برای جامعه است.

پاورقی: