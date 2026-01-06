به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بهمناسبت یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)، سلسه نشستهای علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) به صورت حضوری و وبیناری در مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار میشود.
«پیامبر رحمت (ص)؛ الهامبخش گفتوگوی جهانی» عنوان نشستی است که در راستای برگزاری این سلسله نشستها روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ ـ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهلبیت(ع) واقع در قم ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ نبش کوچه ۶ برگزار خواهد شد.
در برگزاری این نشست علمی دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع)، خبرگزاری بینالمللی ابنا و مرکز آموزشهای کوتاهمدت المصطفی(ص) همکاری دارند.
سخنرانان این نشست و عناوین ارائه:
دکتر حاج محمد لگن هاوزن (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و مسلمان شیعه آمریکایی مقیم قم)
عنوان: حضرت محمد (ص)، الگوی جامع تمدن نوین جهانی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حامد منتظری مقدم (عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)
عنوان: پیامبر اعظم (ص) از نگاه اهل بیت (ع)
دکتر مفتاح فوزی رحمت (رئیس مجموعه مدارس مطهری اندونزی/ آنلاین)
عنوان: اندیشمندان شرق آسیا و جایگاه و شخصیت پیامبر اسلام(ص)
دکتر داود صفا، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیة و مسئول دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهلبیت(ع) نیز دبیری این نشست را برعهده خواهد داشت.
لینک پخش زنده از آپارات ابنا:
https://www.aparat.com/Abna/live
حضور مجازی:
https://meet.google.com/fqy-yimb-xwu
