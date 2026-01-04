سودانی: روند خلع سلاح در عراق با دستور مرجعیت دینی است/ شهید سلیمانی همراه ملت ما بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه در مراسم رسمی ششمین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، بر لزوم «انحصار کامل سلاح در دست دولت» به عنوان اقدامی برای تحکیم حاکمیت ملی تأکید کرد و روند خلع سلاح را «کاملاً عراقی» و همسو با دستورات مرجعیت دینی دانست.

به گزارش پایگاه خبری السومریه عراق، السودانی، هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت در حمله سال ۲۰۲۰ را «نقض آشکار حاکمیت عراق» خواند و اعلام کرد، شهید سلیمانی از آغاز تا پیروزی بر داعش همراه ملت ما بود.

وی گفت: مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور به پایان رسیده است و پایگاه «عین الاسد» ظرف چند روز آتی به دولت عراق تحویل داده خواهد شد.

نخست وزیر عراق همچنین پایان مأموریت سازمان ملل متحد را گامی مهم در مسیر تقویت حاکمیت ملی توصیف کرد و تأکید نمود که انحصار دولت بر سلاح نه تهدیدی برای کسی، بلکه «محافظتی برای عراق و بازدارنده‌ای در برابر متجاوزان» است. السودانی در پایان سخنان خود نسبت به «نقشه‌های رژیم صهیونیستی» که ثبات منطقه را هدف قرار داده، هشدار داد.

وی تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست تمام تلاش خود را کردند تا عراق را به میدان جنگ تبدیل کنند. عراق، سنگ‌بنای اصلی ثبات در منطقه و بزرگترین خطر برای پروژه‌های صهیونیستی است.

