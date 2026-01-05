به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده شهید فرمانده ابومهدی المهندس در واکنش به سخنان اخیر نخستوزیر عراق در گفتوگو با شبکه المیادین، با صدور بیانیهای بر ضرورت پاسداری از حقیقت تاریخی و جلوگیری از تحریف نقش آمریکا و جایگاه الحشدالشعبی تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: ترور نایبرئیس رسمی هیئت الحشدالشعبی در بغداد، که یک مقام نظامی دولتی بهشمار میرفت، نقض آشکار حاکمیت عراق و نشانهای روشن از دشمنی مستقیم آمریکا با الحشدالشعبی بهعنوان یک نهاد رسمی است، نه صرفاً برخی گروهها.
خانواده شهید المهندس با اشاره به نقش تعیینکننده الحشدالشعبی در نبرد با داعش تصریح کردند که این نیرو پیش از شکلگیری ائتلاف بینالمللی تأسیس شد. آمریکا با وجود درخواستهای رسمی دولت بغداد در دوره نوری المالکی، از مداخله خودداری کرد و تنها پس از تغییر معادلات میدانی و آزادسازی جرفالصخر وارد عمل شد؛ بنابراین، القای همجبهه بودن الحشد با ائتلاف بینالمللی با واقعیتهای تاریخی سازگار نیست.
در ادامه بیانیه آمده است که پس از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» نیز آمریکا بارها خاک عراق را هدف حمله قرار داد و نیروهای رسمی الحشد، از جمله ابوباقر الساعدی و مشتاق السعیدی، را به شهادت رساند؛ اقداماتی که مصداق تجاوز آشکار و غیرقابل توجیه است.
این بیانیه تأکید میکند الحشدالشعبی هرگز متکی به پوشش هوایی آمریکا نبوده و عملیاتها با توان داخلی و با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق انجام شده است. به نقل از شهید المهندس، حضور ائتلاف نه برای پایان دادن به تروریسم، بلکه برای مدیریت و کنترل آن بوده است.
در پایان، خانواده شهید المهندس تکرار یا تطهیر روایت آمریکایی از زبان مسئولان عراقی را غیرقابل قبول دانسته و حفظ حساسیت ملی در برابر آمریکا را وظیفهای اخلاقی و رسانهای برای صیانت از حقیقت و حاکمیت عراق عنوان کردند.
گفتنی است نخستوزیر عراق در گفتوگوی اخیر خود با شبکه المیادین، مدعی نقش آمریکا در شکست داعش و قرار گرفتن الحشدالشعبی و ائتلاف بینالمللی در یک جبهه شده بود.
