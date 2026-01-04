به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با شام وفات حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اجتماع مــردم قـــم، هیئات مذهبی و بازاریان در اعتراض به اغتشاشات اخیر برگزار می‌شود.

این اجتماع بصورت راهپیمایی، روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در دو مسیر جداگانه آغاز و به حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) ختم خواهد شد.

شروع مسیر حرکت (شماره یک): از امامزاده موسی مبرقع (علیه‌السلام) واقع در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)

شروع مسیر حرکت (شماره دو): نیروگاه، مسجد طفلان مسلم (علیهم‌السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)

شایان ذکر است، در پایان مسیر راهپیمایی در حرم مطهر بانوی کرامت نیز مراسم اقامه عزا برپا می‌گردد.

..................

پایان پیام