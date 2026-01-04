به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با شام وفات حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها)، اجتماع مــردم قـــم، هیئات مذهبی و بازاریان در اعتراض به اغتشاشات اخیر برگزار میشود.
این اجتماع بصورت راهپیمایی، روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در دو مسیر جداگانه آغاز و به حرم مطهر حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) ختم خواهد شد.
شروع مسیر حرکت (شماره یک): از امامزاده موسی مبرقع (علیهالسلام) واقع در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)
شروع مسیر حرکت (شماره دو): نیروگاه، مسجد طفلان مسلم (علیهمالسلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)
شایان ذکر است، در پایان مسیر راهپیمایی در حرم مطهر بانوی کرامت نیز مراسم اقامه عزا برپا میگردد.
