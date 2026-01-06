به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در پی بروز ناآرامی‌ها و وقوع برخی حوادث در استان ایلام به وزیر کشور دستور داد موضوع به‌صورت دقیق، همه‌جانبه و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این دستور، دکتر پزشکیان از وزیر کشور خواست با تشکیل تیمی ویژه متشکل از مسئولان ذی‌ربط، ابعاد مختلف حوادث رخ‌داده در ایلام، علل و زمینه‌های بروز ناآرامی‌ها و نحوه مواجهه با آن را به‌طور کامل بررسی و گزارشی جامع از نتایج این بررسی‌ها را در اسرع وقت به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند.

رئیس جمهور در این دستور با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تبیین دقیق واقعیت‌های رخ‌داده، تصریح کرد که اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر در قبال حوادث اجتماعی و امنیتی، مستلزم شناخت دقیق شرایط میدانی، شنیدن دیدگاه‌های مختلف و بررسی مسئولانه و بی طرفانه گزارش‌هاست.

