  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

دستگیری ۲ نفر حین حمل مواد آتش‌زا به قصد خرابکاری در کوار

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
کد مطلب: 1769523
دستگیری ۲ نفر حین حمل مواد آتش‌زا به قصد خرابکاری در کوار

فرمانده انتظامی کوار از دستگیری ۲ نفر حین حمل تعدادی کوکتل مولوتف با هدف اقدامات خرابکارانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی با اشاره به دستگیری ۲ نفر در کوار گفت: در ادامه رصد و پیگیری عوامل مخل نظم عمومی، مأموران انتظامی کوار حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک سواری پژو حامل ۲ نفر مشکوک و سریعاً آن را توقیف کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی قضائی در بازرسی از این خودرو ۳۵ عدد کوکتل مولوتف کشف شد که راننده و سرنشین قصد داشتند در جهت ایجاد ناآرامی و اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر استفاده کنند.

فرمانده انتظامی کوار تصریح کرد: متهمین با هدف مشخص بر هم زدن امنیت و سو استفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به حمل این محموله خطرناک کرده بودند که با هوشیاری نیروهای عمل کننده این مواد قبل از رسیدن به مقصد و استفاده، کشف شد.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: برخورد قاطع با عواملی که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی و اخلال در امنیت شهروندان را دارند در دستور کار پلیس قرار دارد.

.............................

پایان پیام

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha