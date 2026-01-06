به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاضی جمال الحجار، دادستان کل، تحقیقات مقدماتی در مورد پرونده جعل هویت یک شاهزاده سعودی به نام «ابو عمر» و باج‌گیری از سیاستمداران و سرمایه‌داران و استفاده از نام عربستان سعودی در امور سیاسی و انتخاباتی داخلی را به پایان رساند.

انتظار می‌رود حجار فردا، چهارشنبه، پرونده را به دادستان عمومی تجدیدنظر بیروت، قاضی رجا جموش، ارجاع دهد تا افراد دخیل در این پرونده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

امروز، الحجار جلسه نهایی تحقیقات مقدماتی این پرونده را برگزار کرد و طی آن به شهادت تاجر سرحان برکات به عنوان شاهد، در حضور وکیلش، تمام العلی گوش داد، به ویژه اینکه برکات اولین کسی بود که فریب شاهزاده ادعایی، «ابو عمر» را افشا کرد.

قاضی همچنین شهادت یوسف فنیانوس، وزیر سابق، را به عنوان شاهد شنید، با توجه به اینکه «ابو عمر» ماه‌های اخیر قبل از انتخابات ریاست جمهوری با او تماس گرفته و ادعا کرده بود که پادشاهی از انتخاب وزیر سابق، سلیمان فرنجیه، حمایت کرده است و بعداً «ابو عمر» ارتباط خود را با فنیانوس قطع کرده بود.

تاکنون، شیخ خلدون عریمات و مصطفی الحسین که از نام «ابو عمر» استفاده می‌کرد، دستگیر شده‌اند و دادستانی قرار است آنها را به همراه هر کس دیگری که به نظر می‌رسد در این پرونده نقشی داشته باشد، دستگیر کند.

