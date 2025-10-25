به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اولاربک شارشیف، مدیر ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای، روز جمعه از برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریسم این سازمان در ایران خبر داد. وی اعلام کرد که این رزمایش با عنوان «سهند–ضدتروریسم ۲۰۲۵» در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذرماه) در نزدیکی شهر تبریز برگزار خواهد شد.
تکمیل مقدمات و ارسال دعوتنامهها
شارشیف با اشاره به نتایج رزمایش اخیر این سازمان در تاجیکستان، گفت: ساختار ضدتروریسم منطقهای در حال تکمیل مقدمات نهایی برای برگزاری رزمایش مشترک مراجع ذیصلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. وی افزود که دعوتنامهها و برنامههای مربوط به شرکتکنندگان و ناظران این رزمایش بهزودی ارسال خواهد شد.
تجربه اخیر در تاجیکستان
مرحله پایانی رزمایش مشترک ضدتروریستی کشورهای مشترکالمنافع با عنوان «مشترکالمنافع–ضدتروریسم ۲۰۲۵» روز جمعه با پشتیبانی مرکز ضدتروریستی این کشورها در تاجیکستان به پایان رسید. در این رزمایش، نمایندگان هفت کشور شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند.
گامی در جهت تقویت همکاریهای امنیتی منطقهای
رزمایش «سهند–ضدتروریسم ۲۰۲۵» در ایران، بخشی از برنامههای سازمان همکاری شانگهای برای تقویت هماهنگیهای امنیتی و مقابله با تهدیدات تروریستی در منطقه است. این رزمایش میتواند نقش مهمی در تبادل تجربیات، ارتقای توان عملیاتی و تحکیم همکاریهای چندجانبه میان اعضای سازمان ایفا کند.
........
پایان پیام/
نظر شما