به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم معنوی اعتکاف رجبیه امسال نیز مانند سال‌های گذشته با حضور پرشور شیعیان مؤمن و خداجوی استان هلمند افغانستان در مسجد جامع «محمدی» شهرستان گرشک در حال برگزاری است.

حمید الله محمدی، مسئول برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان گرشک در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تشریح برنامه‌های این مراسم معنوی در مسجد جامع محمدی پرداخت.

وی با اشاره به استقبال خوب شیعیان شهرستان گرشک از این مراسم معنوی گفت: بحمدالله امسال نسبت به سال‌های گذشته تعداد معتکفین افزایش یافته و حضور جوانان و نوجوانان چشم نواز است.

مسئول فرهنگی مسجد جامع محمدی که مراسم اعتکاف را هرساله در این مسجد مدیریت می‌کند، از برگزاری برنامه‌های متنوع در این مراسم معنوی برای مؤمنین معتکف خبر داد.

وی برنامه‌های اعتکاف در مسجد جامع محمدی گرشک را به شرح ذیل عنوان کرد:

- ختم‌های دسته‌جمعی قرآن کریم برای هدیه به ارواح مؤمنین و طلب رحمت الهی.

- حلقه‌های معرفت و جلسات علمی برای افزایش بصیرت دینی و آشنایی با معارف اسلامی.

- جشن میلاد امام علی(ع) همراه با ذکر مناقب و فضائل ایشان.

- دعاها و نیایش‌های دسته‌جمعی برای تقرب بیشتر به خداوند.

- مناقب‌خوانی و مدیحه‌سرایی در وصف اهل‌بیت(ع).

- نمازها و اذکار مخصوص اعتکاف که در روایات ذکر شده است.

- محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته افغانستان.

- دروس عقیدتی برای تقویت ایمان و معرفت دینی.

- برنامه‌های مهدویت و جلسات ویژه درباره امام زمان(عج) و وظایف منتظران.

- اعمال مخصوص اعتکاف مانند تلاوت قرآن، استغفار و خلوت معنوی در مسجد.

- سخنرانی روحانیون و علمای دین در موضوعات اخلاقی، اجتماعی و معرفتی.

- پذیرایی افطاری و سحری برای معتکفین در تمام ایام اعتکاف.

مسئول برگزاری مراسم اعتکاف تصریح کرد: در مراسم اعتکاف امسال شهرستان گرشک، از محضر قاری بین المللی استاد نوری و حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده مدیر مدرسه عالی صادقیه و امام جمعه شهر هرات نیز استفاده کردیم و در خدمت این بزرگواران نیز بودیم.

محمدی با اشاره به این که جهت شرکت در اعتکاف هیچ هزینه‌ای از معتکفین دریافت نمی‌شود گفت: امسال نیز مانند سال های گذشته هزینه‌های پذیرایی معتکفین از سوی خیرین شهرستان گرشک تأمین شده است و امسال نوزدهمین سال است که به لطف خیرین و بانیان خیر، حضور در اعتکاف برای معتکفین کاملا رایگان است.

