به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش روز دوشنبه تارنمای تلگراف، در تازه‌ترین موج تخریب اماکن اسلامی در هند، بولدوزرهای دولتی یک مسجد و یک مدرسه دینی (مدرسه) را در منطقه «سامبهال» (Sambhal)، واقع در ایالت «اوتار پرادش» (Uttar Pradesh) در شمال این کشور، به‌طور کامل تخریب کردند؛ اقدامی که در ادامه روند فزاینده فشارها و برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان این منطقه صورت گرفته است.

این تخریب‌ها روز یکشنبه در روستای «سالم‌پور سالار» معروف به «هزیپور» (Hazipur)، در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر سامبهال انجام شد؛ منطقه‌ای که از ۱۴ ماه پیش و پس از مناقشه بر سر مسجد «مسجد جامع شاهی» (Shahi Jama Masjid)، شاهد تنش‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای بوده و تاکنون بیش از چندتعداد مکان اسلامی در آن ویران شده است.

«راجندرا پِنسیه» (Rajendra Pensiya)، فرماندار سامبهال، مدعی شد این مسجد و مدرسه بر روی زمین متعلق به شورای روستا (گرام سبها) ساخته شده و ساکنان محلی پیش از ورود بولدوزرهای دولتی، خود اقدام به تخریب بخشی از بنا کرده بودند. وی همچنین اعلام کرد زمین تخریب‌شده قرار است به ۲۰ خانواده از طبقه «دالیت» واگذار شود و جریمه‌ای معادل ۸.۷۸ لک روپیه از هیئت امنای مسجد دریافت شده است.

در مقابل، «حاجی شمیم» (Hazi Shamim)، متولی مسجد «مدینه مسجد»، تأکید کرد که زمین بیش از ۴۰ سال پیش برای احداث مدرسه دینی به جامعه مسلمانان واگذار شده بود و تنها دیوار جلویی مسجد با فشار مقامات تخریب شد، اما بولدوزرهای دولتی کل مجموعه، از جمله مدرسه دینی، را ویران کردند؛ اقدامی که از نگاه مسلمانان منطقه مصداق آشکار ظلم و برخورد گزینشی با اماکن اسلامی است.

مقامات محلی همچنین اعلام کرده‌اند که تخریب‌ها ادامه خواهد داشت و گورستان «ملاک شاه بابا» در نزدیکی «شانکار چوک» (Shankar Chowk) در شهر سامبهال نیز در فهرست تخریب قرار دارد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که گروه‌های افراطی هندو با طرح ادعاهایی درباره وجود معابد هندو در محل مساجد تاریخی، فشار برای تصرف یا تخریب این اماکن را افزایش داده‌اند؛ روندی که به گفته ناظران، به تشدید ناامنی و بی‌عدالتی علیه مسلمانان در این منطقه انجامیده است.

...........

