به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت بینالملل حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیهای، تجاوز نظامی آشکار و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا به خاک کشور مستقل ونزوئلا را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: این اقدام وحشیانه که با نقض فاحش اصول مسلم حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد همراه بوده، گواهی روشن بر ماهیت استکباری، مداخلهگر و سلطهطلب رژیم ایالات متحده در امور داخلی کشورهای مستقل است.
معاونت بینالملل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرده است: این تجاوز نهتنها خطری مستقیم علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت مردم مبارز ونزوئلا به شمار میرود، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در سراسر منطقه آمریکای لاتین و حتی نظام بینالملل محسوب میشود.
در ادامه این بیانیه، حمایت قاطع و بیقید و شرط حزب موتلفه اسلامی از دولت قانونی، ملت شریف و مقاوم ونزوئلا و همچنین نیروهای مسلح این کشور در دفاع از میهن مورد تصریح قرار گرفته و آمده است: ملت ونزوئلا حق مشروع دفاع از خود در برابر تجاوز خارجی را دارد و مقاومت آنان در برابر زیادهخواهیهای آمریکا قابل تقدیر است.
این بیانیه همچنین از تمامی نهادهای بینالمللی، سازمانهای منطقهای و همه کشورهای مستقل جهان میخواهد در برابر زورگویی و نقض آشکار قوانین بینالمللی سکوت نکنند و با اقدام عملی و مؤثر، رژیم متجاوز را وادار به توقف فوری حملات و خروج بیقید و شرط از خاک ونزوئلا کنند.
معاونت بینالملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مسئولیت سازمان ملل متحد تصریح کرده است: این نهاد بینالمللی باید بدون فوت وقت و با برگزاری جلسهای فوری، مسئولیت تاریخی خود را در قبال این تجاوز آشکار ایفا کرده و مانع تداوم قانونشکنی آمریکا شود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رژیم آمریکا با تداوم سیاستهای جنگافروزانه و یکجانبهگرایانه خود، بار دیگر نشان داد که برای تحمیل خواستههای نامشروعش بر ملتها، حتی از اقدام نظامی مستقیم نیز ابایی ندارد. این رفتار، یادآور دخالتها و جنایات گذشته این رژیم در نقاط مختلف جهان، از جمله ایران و منطقه غرب آسیا است.
در پایان، معاونت بینالملل حزب موتلفه اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام تمامی جریانهای انقلابی و محور مقاومت در منطقه و جهان، اعلام کرده است: اطمینان کامل داریم که ملت قهرمان ونزوئلا و دولت مردمی آن، با تکیه بر اراده استوار خود و پایبندی به آرمانهای استقلالطلبانه، در برابر این توطئه شوم جهانی ایستادگی کرده و پیروزمندانه از این آزمون عبور خواهند کرد.
