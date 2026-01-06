وزیر دفاع آمریکا: دویست نفر از نیروهای ما وارد کاراکاس شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی ونزوئلا دیروز حدود ساعت ۸ شب(به وقت محلی)، پس از آنکه چندین نفر از ساکنان منطقه از شنیدن صدای تیراندازی خبر دادند، به سمت پهپادهایی که بر فراز منطقه اطراف کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس پرواز میکردند، «تیرهای هشدار» شلیک کردند.
این حادثه تنها دو روز پس از آن رخ میدهد که نیروهای آمریکایی پس از حملهای خشونتآمیز به پایتخت ونزوئلا، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را ربوده و به ایالات متحده بردند.
یک منبع رسمی به رسانهها اعلام کرد که «آنچه در مرکز شهر کاراکاس رخ داد، ناشی از پرواز بدون مجوز پهپادها بر فراز منطقه بود و پلیس تیر هوایی شلیک کرد، اما هیچ درگیری رخ نداد. کشور در آرامش کامل به سر میبرد.»
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی گلولههای نورانی را نشان میدهند که در آسمان به سمت اهدافی حرکت میکنند، و ویدیوهای دیگر نشان میدهند که این حادثه منجر به استقرار گسترده نیروهای انتظامی در اطراف کاخ شده است.
هگست: برای عملیات دویست نفر از نیروهای ما وارد کاراکاس شدند
در همین راستا، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که تقریباً دویست نیروی ویژه آمریکایی به عنوان بخشی از عملیات برای ربودن مادورو وارد کاراکاس شدهاند.
آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.
هیگست در سخنرانی خود در جمع ملوانان و کشتیسازان آمریکایی در ویرجینیا گفت: «در آن شب حدود دویست نفر از نیروهای ویژه آمریکایی به مرکز شهر کاراکاس رفتند. در آن عملیات حتی یک آمریکایی هم کشته نشد.»
این اولین باری است که یک مقام آمریکایی اطلاعاتی مربوط به تعداد نیروهای آمریکایی که با هلیکوپتر در کاراکاس به عنوان بخشی از عملیات رعد و برق فرود آمدند، فاش میکند. در این عملیات همچنین بیش از ۱۵۰ هواپیمای نظامی که نقشهای متعددی ایفا کردند، شرکت داشتند.
...............
پایان پیام
نظر شما