برپایی تظاهرات در لندن علیه حمله آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از مردم انگلیس، علیه حمله آمریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیسجمهور این کشور، در لندن دست به تظاهرات زدند.
معترضان با تجمع در مقابل ساختمان نخستوزیری بریتانیا، با سر دادن شعارهایی در حمایت از ونزوئلا و مخالفت با ایالات متحده و رئیسجمهور آن، همبستگی خود را با مردم ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین ابراز کردند.
«لیندسی جِرمان» رئیس ائتلاف «جنگ را متوقف کنید» در سخنرانی خود در این تظاهرات، اقدامات آمریکا در ونزوئلا را «نقض آشکار قوانین بینالمللی» دانست و با اشاره به مداخلات پیشین واشنگتن در کشورهای آمریکای لاتین، تأکید کرد که ایالات متحده در این منطقه هرگونه که بخواهد عمل میکند. او همچنین سکوت نخستوزیر انگلیس و برخی رهبران غربی در برابر اقدامات ترامپ را مورد انتقاد قرار داد.
این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، روز شنبه از اجرای «حمله گسترده» علیه ونزوئلا خبر داد که به بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش و انتقال آنان به ایالات متحده منجر شد. ترامپ اعلام کرد که آمریکا تا زمان تحقق «انتقال امن و مناسب قدرت»، اداره امور ونزوئلا را برعهده خواهد داشت.
وزارت دادگستری آمریکا نیز سندی از اتهامات علیه مادورو منتشر کرد که شامل «رهبری یک دولت فاسد و غیرقانونی طی سالها» و «همکاری با خطرناکترین قاچاقچیان و تروریستهای مواد مخدر جهان» بود.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما