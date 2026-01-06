واکنش »پاپ« به دستگیری مادورو و تجاوز به خاک ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، و همسرش را بازداشت و به آمریکا منتقل کردند، پاپ لئو چهاردهم (Leo XIV)، رهبر کاتولیک‌های جهان، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات اخیر، خواستار احترام به حاکمیت ملی ونزوئلا و حقوق مردم این کشور شد.

پاپ لئو چهاردهم در مراسم دعای هفتگی «آنجلوس» که از کاخ حواری در واتیکان و مشرف به میدان سَن‌پیترو (Saint Peter’s Square) در شهر واتیکان برگزار شد، تأکید کرد: «خیر و صلاح مردم عزیز ونزوئلا باید بر هر ملاحظه دیگری مقدم باشد.» وی خواستار تضمین حاکمیت کشور، رعایت حاکمیت قانون مندرج در قانون اساسی ونزوئلا و احترام به حقوق انسانی و مدنی همه شهروندان شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به اقشار فقیر ونزوئلا که به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی آسیب دیده‌اند، تأکید کرد و خواستار همکاری بین‌المللی برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر صلح، ثبات و همزیستی شد.

همزمان، شورای اسقفی آمریکای لاتین و کارائیب (CELAM) با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۴ ژانویه، از موضع پاپ حمایت و اعلام کرد که کلیسای کاتولیک در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است.

