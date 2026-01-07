فشار واشنگتن بر کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، ایران و کوبا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آمریکا فشارهای شدیدی بر دولت انتقالی ونزوئلا وارد کرده تا تمامی اشکال همکاری با روسیه، چین، ایران و کوبا را متوقف کند.

یک مقام آمریکایی به پایگاه «اکسیوس» گفت: واشنگتن خواستار برکناری تمامی افراد مظنون به جاسوسی یا وابستگی به دستگاه‌های اطلاعاتی این کشورها شده است.

وی تأکید کرد این اقدام شامل کارکنان دیپلماتیک رسمی نمی‌شود و بخشی از تلاش‌های جدید آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر کشور نفت‌خیز ونزوئلا است.

دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر «دلسی رودریگز» رئیس دولت انتقالی ونزوئلا، از اجرای دستورات واشنگتن سر باز زند، ممکن است عملیات نظامی دوم در این کشور آغاز شود.

ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد: دولت انتقالی ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل خواهد داد. او افزود: نفتِ مشمول تحریم‌ها با قیمت بازار فروخته می‌شود و کنترل درآمدهای حاصل از آن در اختیار آمریکا خواهد بود تا به نفع ونزوئلا و ایالات متحده استفاده شود.

ترامپ همچنین قرار است روز جمعه با شرکت‌های نفتی دیدار کند.

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه اشاره کرد که واشنگتن قصد دارد «تحریم نفتی» علیه ونزوئلا اعمال کند تا رهبران جدید این کشور را وادار به اجرای اهداف دولت آمریکا کند؛ اقدامی که در نهایت، نفوذ بیشتری برای واشنگتن در مدیریت منابع عظیم نفت خام ونزوئلا فراهم خواهد کرد.

