کشته شدن ۲۴ نیروی امنیتی در حمله آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات ونزوئلا اعلام کردند که دست‌کم ۲۴ نیروی امنیتی این کشور در جریان حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا کشته شدند.

دادستان کل ونزوئلا، در نشست خبری گفت: دادستانی این موارد را به‌عنوان «جنایات جنگی» مورد بررسی قرار خواهد داد.

روز شنبه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا انجام داده است؛ اقدامی که به بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس و انتقال آنان به خاک آمریکا منجر شد. این اقدام با مخالفت گسترده در بسیاری از پایتخت‌های جهان روبه‌رو شد.

ترامپ در سخنانی اظهار داشت که ایالات متحده تا زمان تحقق انتقال امن، مناسب و معقول قدرت در ونزوئلا، مدیریت امور این کشور را ادامه خواهد داد.

روز دوشنبه نیکولاس مادورو در نخستین جلسه دادگاه خود در نیویورک حاضر شد و تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه او را رد کرد. این اتهامات شامل رهبری «دولت فاسد و غیرقانونی» و همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر عنوان شده است.

