به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی عملیات نظامی گسترده روز شنبه که با کشته شدن بیش از ۸۰ نفر همراه بود، ایالات متحده با انتقاد شدید جامعه جهانی روبهرو شد. نهادهای بینالمللی، استادان حقوق و دولتهای مختلف این اقدام را به عنوان تجاوز نظامی و ربایش غیرقانونی رئیسجمهور یک کشور مستقل محکوم کردند.
به گزارش وبسایت Just Security، سه حقوقدان برجسته آمریکایی ـ مایکل اشمیت، رایان گودمن و تس بریجمن ـ توضیح دادند که بمباران ونزوئلا و دستگیری مادورو، برخلاف تعاریف عملیاتهای دریایی گذشته، نقض مستقیم ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه یک کشور را ممنوع میکند.
مایکل اشمیت، استاد حقوق بینالملل، تأکید کرد این اقدام «نقض آشکار تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ونزوئلا» است. به گفته او، بمباران خاک یک کشور عضو سازمان ملل بدون مجوز شورای امنیت یا رضایت دولت هدف، مرز باریک میان نظم مبتنی بر قانون و هرجومرج بینالمللی را درهم میشکند. رایان گودمن نیز یادآور شد که توجیه کاخ سفید در خصوص «مبارزه با مواد مخدر» فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا قاچاق مواد مخدر هرگز یک حمله مسلحانه محسوب نمیشود و نمیتواند بهانهای برای توسل به زور باشد.
تس بریجمن از مرکز حقوق و امنیت دانشگاه نیویورک تصریح کرد که ایالات متحده «هیچ صلاحیت قانونی» برای اجرای عملیات دستگیری در خاک ونزوئلا ندارد. او افزود، حتی در صورت عدم شناسایی دولت مادورو، حقوق بینالملل اختیارات سرزمینی را به دولتی اعطا میکند که کنترل مؤثر بر قلمرو خود دارد—در این مورد، دولت مادورو. کارشناسان همچنین یادآور شدند که مادورو و همسرش از مصونیت قضایی و حمایتهای کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو برخوردارند.
محکومیتها به سطح سازمان ملل نیز کشیده شد. بن سول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، خواستار تحقیق بینالمللی درباره «قتلهای ادعایی ونزوئلاییها در جریان حمله» و مسئولیت شخصی دونالد ترامپ در این جنایت شد. سارا هیثکوت، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه ملی استرالیا، اعلام کرد شورای امنیت در جلسه اضطراری خود نه مجوزی برای حمله صادر کرده و نه دفاع مشروعی را پذیرفته است. به گفته او، اقدام واشنگتن «معادل تجاوز آشکار» است و یادآور حمله غیرقانونی سال پیش آمریکا به ایران میباشد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش رسمی بر «لزوم احترام کامل به منشور ملل متحد» تأکید کرد و هشدار داد که حمله به ونزوئلا میتواند نظم بینالمللی را تضعیف کند. او گفت در شرایط بحرانی امروز ونزوئلا، از بحرانهای اقتصادی تا مهاجرت گسترده، تنها پایبندی به قانون و استفاده از راهکارهای دیپلماتیک میتواند صلح و امنیت را حفظ کند. گوترش افزود: «قدرت نباید جای قانون را بگیرد؛ منشور سازمان ملل هنوز زنده است، و باید از آن دفاع کرد.»
