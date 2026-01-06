روزنامه عبری مدعی شد: ایران قصد ترور جولانی را دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه ادعاهایی را به منابع این رژیم نسبت دادند، مبنی بر اینکه ایران قصد دارد جولانی را ترور کند.

به گزارش روزنامه عبری «جروزالم پست»، منابعی در ارتش اسرائیل اعلام کردند که ایران با دیگر عناصر متخاصم برای ترور جولانی، همکاری می‌کند.

به گزارش این روزنامه، منابع اسرائیلی اطلاعات بیشتری در مورد این طرح ارائه نکردند.

ادعاهای اسرائیل یک روز پس از آن مطرح می‌شود که وزارت کشور سوریه روز دوشنبه شایعات مربوط به تلاش برای ترور جولانی را تکذیب کرد و تأکید کرد که این ادعاها «از هر نظر» دروغ است و خواستار «دقت و مسئولیت‌پذیری» و دریافت اخبار فقط از منابع رسمی شد.

