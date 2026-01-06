دریافت ۱۶۴۶ اثر از ۲۹ استان در دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ندا حمیدی پارسا، دبیر دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی، در بخشی از آیین این رویداد فرهنگی ـ هنری با اشاره به برگزاری آن اظهار کرد: دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی با همکاری دانشگاه هنر و اندیشه و مشارکت نهادها و سازمان‌های همکار برگزار شد؛ رویدادی که نه صرفاً برای یادآوری یک واقعه تاریخی، بلکه با هدف بازخوانی حقیقتی زنده، جاری و تأثیرگذار در فرهنگ اسلامی شکل گرفت.

وی با تأکید بر ظرفیت تمدنی واقعه عاشورا افزود: عاشورا همچنان سرچشمه‌ای بی‌پایان از معنا، حماسه، اخلاق و آزادگی است؛ حقیقتی که در آینه هنر، امکان بازآفرینی، تداوم و انتقال به نسل‌های آینده را می‌یابد. در این سوگواره، هنر به‌مثابه زبانی عمیق و ماندگار، بار دیگر مسئولیت خود را در روایت پیام عاشورا بر عهده گرفت؛ پیامی که هرگاه با نگاه خلاق و هنرمندانه همراه شود، از مرزهای زمان و مکان عبور می‌کند و با جان مخاطب پیوند می‌خورد.

دبیر سوگواره با اشاره به رویکرد محتوایی آثار تصریح کرد: هنر عاشورایی صرفاً بازنمایی نمادها نیست، بلکه تلاشی برای کشف لایه‌های پنهان معنا است؛ هنری که در روایت رنج و رشادت و در پیوند احساس و اندیشه معنا می‌یابد.

حمیدی پارسا ادامه داد: در این دوره، حضور پرشور هنرمندان در بخش‌های عکاسی، گرافیک، طراحی لباس و صنایع دستی، با ارسال ۱۶۴۶ اثر از ۲۹ استان کشور همراه شد که از این تعداد، ۱,۲۸۱ اثر در بخش عکاسی، ۳۱۸ اثر در بخش گرافیک، ۲۷ اثر در بخش صنایع دستی و ۲۰ اثر در بخش طراحی لباس به دبیرخانه سوگواره رسید. هر یک از این آثار، روایتی مستقل از حقیقت عاشورا را بازنمایی می‌کند؛ گاه در قالب تصویر، گاه در فرم و رنگ، گاه در بافت و پوشش و گاه در ظرافت دست‌ساخته‌هایی که از دل ایمان و اندیشه برآمده است.

وی درباره روند داوری آثار گفت: هیات داوران متشکل از استادان صاحب‌نام هر بخش، آثار رسیده را با نگاهی دقیق و سنجیده و بر اساس معیارهای حرفه‌ای و ارزش‌های هنری ارزیابی کرد و در نهایت، آثار برگزیده برای تقدیر و نمایش در نمایشگاه نهایی انتخاب شد.

دبیر دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در پایان ضمن قدردانی از داوران، همکاران اجرایی و نهادهای همراه، از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم و بخش فرهنگی موکب حضرت معصومه(س) تشکر کرد و سپاس ویژه خود را نثار انجمن‌های دانشجویی دانست که نقش مؤثری در برگزاری هرچه بهتر این رویداد ایفا کردند.

