فراخوان دومین سوگواره «هنر و اندیشه عاشورایی» اعلام شد / مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری «دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی» امروز با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر «ندا حمیدی پارسا»، دبیر سوگواره، با عرض سلام و خیرمقدم به حضار، به تبیین اهداف و جایگاه این رویداد پرداخت و اظهار داشت: «دانشگاه هنر و اندیشه به عنوان یک مرکز تخصصی، هنر را ابزاری والا برای انتقال مفاهیم متعالی می‌داند. بر همین اساس، شعار این دوره از سوگواره "اندیشه عاشورایی، حقیقتی که با هنر می‌ماند" انتخاب شده است تا بر ماندگاری پیام نهضت حسینی در قالب آثار هنری تأکید شود.»

وی افزود: «این سوگواره در دومین دوره خود در سطح ملی و با مشارکت عموم هنرمندان، اساتید و دانشجویان برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ و پیام عاشورا از طریق زبان جهانی هنر است.»

بخش‌ها و محورهای سوگواره

به گزارش خبرنگار ابنا، دبیر دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی با اشاره به گسترش بخش‌های رقابتی نسبت به دوره گذشته، عناوین رشته‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

عکاسی

گرافیک (شامل دو گرایش پوستر و تصویرسازی)

صنایع دستی (شامل هنرهای چوبی، فلزی و وابسته به معماری)

طراحی لباس عاشورایی

حمیدی پارسا در خصوص محورهای موضوعی این رویداد گفت: «آثار ارسالی باید با یکی از محورهای اصلی شامل "مفاهیم، فرهنگ و پیام عاشورا"، "اربعین حسینی"، "شخصیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان" و "روایات و سخنان بزرگان مرتبط با نهضت عاشورا" مرتبط باشند.»

وی تأکید کرد که جزئیات کامل و شیوه‌نامه شرکت در هر بخش، در وب‌سایت رسمی دانشگاه هنر و اندیشه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

گاه‌شمار و جوایز سوگواره

دبیر این رویداد فرهنگی هنری، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه را ۳۰ آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: «آثار پس از دریافت، در دو مرحله توسط هیئت داوران برجسته ارزیابی خواهند شد و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان، روز ۱۶ آذرماه، همزمان با روز دانشجو، برگزار خواهد شد.»

بر اساس اعلام دبیرخانه، جوایز نقدی برای برگزیدگان در هر یک از رشته‌ها به شرح زیر اهدا خواهد شد:

نفر اول: تندیس سوگواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال

نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی

یکی از نقاط قوت این سوگواره، توجه به جنبه آموزشی و ارتقای سطح دانش هنرمندان است. در همین راستا، دبیر سوگواره از برگزاری کارگاه‌های تخصصی رایگان خبر داد و گفت: «تاکنون سه دوره کارگاه عکاسی برگزار شده است و در مهرماه نیز کارگاه‌های تخصصی دیگری در حوزه‌های گرافیک، صنایع دستی و طراحی لباس با حضور اساتید برجسته کشور برگزار خواهد شد تا به ارتقای کیفی آثار شرکت‌کنندگان کمک کند.»

دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی با همت دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی و با مشارکت نهادهایی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم برگزار می‌شود.

