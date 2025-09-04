به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اخلاقی رئیس کمیته داوران دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در آئین اختتامیه، بیانیه کمیته داوران را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدایی که تصویر را آفرید و روایت را جان بخشید

به فضل الهی و به برکت نام مقدس سیدالشهداء (ع)، هیئت داوران دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع)، با افتخار و خضوع، اعلام می‌دارد که مجموعاً بالغ بر ۲۵۰۰ اثر ارزشمند، در قالب‌های متنوع هنری و رسانه‌ای، از ۹ کشور جهان به دبیرخانه واصل شده است. این آثار معرفتی و عمیق، از کشورهای دوست و هم‌مسیر شامل: هندوستان، بحرین، عراق، اندونزی، ترکیه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ایران عزیز، به دست ما رسیده‌اند.

این حجم از مشارکت بین‌المللی گواهی روشن بر عمق ارادت و دلدادگی به سالار شهیدان (ع) در میان ملت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون است. حضور مذاهب و ملیت‌های مختلف در این رویداد، خود مصداق بارز تحقق هدف اصلی رویداد در تجسم “یک جهان در آغوش حسین (ع)” است.

آثار رسیده با توجه به موضوعات اصلی اعلام شده، در بخش‌های متنوع و با دقت فراوان مورد داوری قرار گرفتند که علاوه بر بخش‌های عمومی شامل عکس، ویدیو، توجه ویژه فناوری هوش مصنوعی از ویژگی‌های این رویداد بوده و بخش ویژه نیز با عنوان «یک جهان در آغوش حسین (ع)» به طور خاص بر مستندسازی حضور پرشور و بین‌المللی زائران در زیارت اربعین، و همچنین تجلی همبستگی جهانی از طریق به اهتزاز درآمدن پرچم‌های کشورهای گوناگون در مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا، تمرکز داشت.

ما، اعضای هیئت داوران، با تکیه بر معیارهای هنری، فنی و محتوایی، و در کمال بی‌طرفی و دقت نظر، تمامی آثار را با وسواس و احترام فراوان مورد بررسی و داوری قرار دادیم. فرآیند انتخاب برگزیدگان از میان این دریای بی‌کران از عشق، هنر و ارادت به ساحت قدسی اباعبدالله الحسین (ع)، کاری بس دشوار اما سرشار از معنویت و لذت بود.

در پایان، ضمن عرض تبریک صمیمانه به تمامی شرکت‌کنندگان گرامی و به ویژه برگزیدگان افتخارآفرین این دوره، از زحمات بی‌دریغ دبیرخانه رویداد نحن ابنا الحسین (ع) در خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) - ابنا - و تمامی دست‌اندرکاران، عوامل اجرایی و حامیان معنوی و مادی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امید است این رویداد، گامی بلند در جهت ترویج فرهنگ غنی عاشورا و گسترش پیام آزادی‌بخش امام حسین (ع) در سراسر گیتی باشد.

با آرزوی توفیق روزافزون برای همه شما عزیزان.

با احترام، دبیر هیئت داوران دومین رویداد بین‌المللی “نحن أبناء الحسین (ع)”

