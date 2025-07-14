به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خوشنویسی «والقلم» وابسته به بخش دارالقرآن کریم در آستان مقدس حسینی، نمایشگاه «مداد عاشورا» را با عرضه بیش از ۵۰۰ اثر خوشنویسی برگزار کرد.

شیخ دکتر خیرالدین الهادی رئیس این بخش در گفت‌وگو با پایگاه رسمی آستان قدس حسینی گفت: با حمایت شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت دینی، نمایشگاه مداد عاشورا برای خوشنویسی را برگزار کردیم که توسط مرکز خوشنویسی «والقلم» وابسته به دارالقرآن آستان مقدس حسینی، برگزار شد.

او افزود: این نمایشگاه بخشی از مجموعه فعالیت‌های فرهنگی است که استمرار نهضت حسینی و پاسخی به ندای امام حسین (علیه‌السلام) یعنی "آیا یاوری هست که ما را یاری دهد؟" به شمار می‌رود.

شیخ خیرالدین الهادی توضیح داد: این نمایشگاه تلفیقی از اراده هنری و مهارت دستی با بیش از ۱۰۰ تابلوی خوشنویسی بود که این تابلوها، سخنان امام حسین (علیه‌السلام)، روایات و زیارات مربوط به ایشان و یارانشان در واقعه عاشورا و نهضت جاودان کربلا را به تصویر کشیدند. همچنین در این نمایشگاه بیش از ۴۰۰ اثر خوشنویسی از آثار محمد مشرفاوی، مدیر مرکز خوشنویسی «والقلم» رونمایی شد.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه از استان‌های مختلف عراق بودند و در مجموع ۱۰۰ خوشنویس به همراه ۴۰ مهمان هنرمند در نمایشگاه، حضور داشتند. آثار ارائه‌شده در سبک‌های مختلف از شش قلم مشهور در هنر خوشنویسی عربی اجرا شده‌ بود.

نمایشگاه «مداد عاشورا» گامی مهم در بهره‌گیری از هنر در خدمت به آرمان عاشورا به شمار می‌رود، چراکه پیوندی میان زیبایی بصری و معانی معنوی جاودانه برقرار کرده و بر تداوم حضور نهضت حسینی در وجدان امت اسلامی از طریق ابزارهای هنری و فرهنگی تأکید می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸