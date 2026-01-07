به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های کشور افغانستان تصاویری از سقوط یک پهپاد ناشناس در کوه‌های اطراف منطقه میدان‌شهر مرکز استان میدان‌وردک افغانستان، منتشر کرده‌اند.

به گفته شاهدان محلی، این پهپاد صبح روز پنجشنبه ۱۱ دی سقوط کرده و تاکنون اطلاعات رسمی درباره نوع، مأموریت یا میزان خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.

مقامات محلی اعلام کرده‌اند که بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که پرواز پهپادها بر فراز استان های مختلف کشور افغانستان به پدیده‌ای تکراری تبدیل شده است.

گمانه‌زنی‌ها درباره مالکیت این پهپاد، عمدتاً متوجه ایالات متحده آمریکا و کشور پاکستان است.

کشور آمریکا پس از خروج نظامی، برای رصد تحولات کشور افغانستان از طریق تصاویر هوایی و ماهواره ای استفاده می‌کند و کشور پاکستان نیز پیش‌تر به بهانه مقابله با تحریک طالبان پاکستان، حملات هوایی در خاک کشور افغانستان انجام داده است.

تحلیلگران می‌گویند سکوت طالبان درباره این حادثه، ابهام‌ها را افزایش داده و سقوط این پهپاد بار دیگر شکنندگی حاکمیت هوایی کشور افغانستان را برجسته کرده است.

