علی لاریجانی: طالبان قصد واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا ندارد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شب گذشته(چهارشنبه ۹ مهر) در برنامه تلویزیونی «هم عهد» درباره حضور آمریکا در منطقه و کشور افغانستان نکاتی بیان کرد.

وی با اشاره به زیاده‌خواهی ترامپ درباره پس‌گیری پایگاه هوایی بگرام افغانستان، پاسخ وزیر خارجه این کشور را گوشزد کرد و گفت که وزیر طالبان در پاسخ به ترامپ گفته بود حتی یک وجب از خاک خود را به آمریکا نمی‌دهیم.

لاریجانی در ادامه مساله پایگاه بگرام را «مشاجره جدی» بین طالبان و آمریکا خواند و تصریح کرد که این پاسخ وزیر طالبان کاملا طبیعی است، زیرا کشور اوست و معنی ندارد آمریکا بخواهد بدون اجازه آنها فرودگاه بگرام را بگیرد.

دبیر شورای امنیت ملی کشور زیاده‌خواهی آمریکا در منطقه را برای او «پر هزینه» توصیف کرده و ادامه داد: ملت آمریکا باید خودشان تصمیم بگیرند، می‌خواهند دائما برای فرزندانشان تشییع جنازه کنند؟ خب بیایند بریزند و در این کشورها بجنگند...