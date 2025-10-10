وزارت دفاع حکومت طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت طالبان، پاکستان را نسبت به احتمال وخامت اوضاع امنیتی میان دو افغانستان و پاکستان هشدار داد. این هشدار پس از حمله هوایی ارتش پاکستان به کابل در شامگاه گذشته صادر شد.

وزارت دفاع حکومت طالبان در پیامی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرد: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و بازاری را در منطقه مارگی در ولایت پکتیکا، در نزدیکی خط مرزی دیورند، بمباران کرده است. این اقدام نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان به‌شمار می‌رود.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: این اقدام ننگین، خشونت‌آمیز و بی‌سابقه در تاریخ دو کشور همسایه است. اگر به‌دلیل این رفتارها اوضاع امنیتی وخیم‌تر شود، ارتش پاکستان مسئول تمام پیامدهای آن خواهد بود.

احمد چودری سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به پرسشی در نشست خبری در شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا که هم‌مرز با افغانستان است، مسئولیت کشورش در قبال این انفجارها را نپذیرفت، اما از کابل خواست تا از پناه دادن به گروه‌های تروریستی در خاک خود به‌ویژه خودداری کند.

شامگاه پنجشنبه صدای دو انفجار در کابل شنیده شد، و ساعاتی بعد منابع محلی به خبرگزاری گزارش دادند که پهپادهایی بر فراز منطقه برمال در استان پکتیکا در جنوب‌غرب افغانستان مشاهده شده‌اند که در حال بمباران مواضعی در این منطقه بودند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸