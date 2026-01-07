به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در نشستی در پاریس، پیشنهاد تشکیل «اتاق عملیات مشترک» میان آمریکا، سوریه و رژیم صهیونیستی در خاک اردن را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که در چارچوب طرح‌های امنیتی ـ سیاسی واشنگتن برای جنوب سوریه و عادی‌سازی تدریجی روابط با تل‌آویو ارزیابی می‌شود.

تام باراک، نماینده ویژه آمریکا، این طرح را در جریان مذاکرات سه‌جانبه‌ای که با حمایت مستقیم ایالات متحده در پاریس برگزار شد، ارائه داد؛ نشستی که به گفته منابع خبری، با هدف تثبیت وضعیت نظامی موجود در مرزها و پیشبرد سازوکارهای مشترک امنیتی و اطلاعاتی میان دمشق و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

اتاق عملیات مشترک؛ پوشش امنیتی برای عادی‌سازی

بر اساس این پیشنهاد، اتاق عملیات مشترک آمریکا، سوریه و رژیم صهیونیستی قرار است به موضوعات سیاسی، نظامی و همکاری‌های اطلاعاتی بپردازد و هم‌زمان وضعیت استقرار نیروها در مواضع کنونی مرزی بدون تغییر باقی بماند؛ امری که عملاً اشغالگری رژیم صهیونیستی را تثبیت و مدیریت بحران را به سازوکارهای تحت نظارت واشنگتن واگذار می‌کند.

هم‌زمان، باراک پیشنهاد داده است که منطقه مرزی میان سوریه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین به یک «منطقه اقتصادی» تبدیل شود؛ منطقه‌ای که بناست با سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تأسیس شود و به‌عنوان اهرمی اقتصادی برای پیشبرد پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی آمریکا و متحدانش عمل کند.

بیانیه مشترک پاریس؛ نقش مستقیم واشنگتن

پس از پایان این نشست، آمریکا، رژیم صهیونیستی و سوریه بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر کرده، آمده است که مقامات ارشد اسرائیلی و سوری «تحت نظارت ایالات متحده» در پاریس دیدار کرده‌اند و بر ایجاد یک سازوکار تلفیقی مشترک و واحد ارتباطی اختصاصی توافق داشته‌اند.

این سازوکار، بنا بر ادعای واشنگتن، برای تبادل اطلاعات، کاهش تنش‌های نظامی، تعاملات دیپلماتیک و حتی «فرصت‌های تجاری» طراحی شده است؛ مفاهیمی که از نگاه ناظران، بیش از آنکه در خدمت ثبات واقعی منطقه باشد، در راستای مهندسی سیاسی آمریکا و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی قرار دارد.

تمایل دولت موقت سوریه و نگرانی‌های منطقه‌ای

در همین راستا، یک روزنامه لبنانی به نقل از منابع نزدیک به احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، گزارش داده است که دمشق رویکرد مثبتی نسبت به ایجاد اتاق عملیات امنیتی مشترک با واشنگتن در اردن دارد و حتی با افتتاح دفتر ارتباطی اسرائیل در دمشق نیز مخالفتی ندارد، مشروط بر آنکه این دفتر ماهیت دیپلماتیک نداشته باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که منتقدان، این روند را بخشی از پروژه گسترده آمریکا برای تحمیل نظم امنیتی جدید در منطقه و عادی‌سازی تدریجی اشغالگری رژیم صهیونیستی تحت عناوینی چون «ثبات»، «کاهش تنش» و «شکوفایی اقتصادی» ارزیابی می‌کنند.

