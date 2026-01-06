به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع اسرائیلی فاش کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تمایل چندانی به مذاکرات با سوریه در پاریس ندارد.
روزنامه «یدیعوت آحارانوت» نوشت: نتانیاهو نسبت به این مذاکرات بیمیل است، زیرا دمشق بر خروج کامل نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطقی که پس از سقوط نظام سابق اشغال شدهاند، و همچنین برچیدن ۹ پایگاه نظامی و ایستهای بازرسی در جنوب سوریه تأکید دارد.
این منبع افزود: نتانیاهو مخالفت خود با این خواستههای سوریه را پنهان نمیکند، در حالی که دولت آمریکا این مطالبات را «منطقی» میداند.
طبق گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، مذاکرات پاریس پس از فشار رئیسجمهور آمریکا بر اسرائیل و سوریه آغاز شد تا توافقی حاصل شود که به ثبات امنیتی در مرزها منجر گردد؛ توافقی که میتواند گام نخست در مسیر عادیسازی روابط دو طرف در آینده باشد.
هیئت اسرائیلی که روز گذشته با هیئت سوری دیدار کرد، شامل سفیر اسرائیل در واشنگتن، دبیر نظامی نتانیاهو و نامزد ریاست موساد، و سرپرست شورای امنیت ملی اسرائیل بود.
در مقابل، هیئت سوری به ریاست اسعد الشیبانی وزیر خارجه این کشور تشکیل شد و حسین سلامه رئیس دستگاه اطلاعات عمومی نیز در این نشست حضور داشت.
