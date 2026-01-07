به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، در دیدار روز دوشنبه خود با شی جین پینگ، همتای چینی، خواستار مداخله پکن برای مهار برنامه هسته‌ای کره‌شمالی شد. این درخواست پس از پرتاب دو موشک بالستیک توسط کره‌شمالی به سمت دریای ژاپن مطرح شد.

لی جائه میونگ در پایان سفر خود به پکن به خبرنگاران گفت که از چین خواسته است به عنوان میانجی در مسائل مربوط به شبه‌جزیره کره، به ویژه برنامه هسته‌ای کره‌شمالی، عمل کند.

وی با اشاره به مسدود شدن تمام کانال‌های ارتباطی میان دو کره، ابراز امیدواری کرد که چین بتواند نقش «میانجی صلح» را ایفا کند.

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اذعان داشت که اقدامات نظامی کشورش ممکن است از سوی کره‌شمالی تهدیدآمیز تلقی شده باشد.

در مقابل، شی جین پینگ از کره‌جنوبی خواست تا با توجه به وخامت روابط دو کره، در تعامل با پیونگ‌یانگ «صبوری» به خرج دهد.

لی جائه میونگ همچنین فاش کرد که پیشنهادی را مطرح کرده است که شامل توقف برنامه هسته‌ای کره‌شمالی در ازای دریافت «غرامت» می‌شود. به گفته او، صرف توقف برنامه در سطح فعلی، بدون تولید بیشتر سلاح‌های هسته‌ای، انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور یا توسعه بیشتر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. با این حال، وی تأکید کرد که هدف نهایی، خلع سلاح هسته‌ای از شبه‌جزیره کره است و نباید از آن دست کشید.

علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک مداوم، کره‌شمالی همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند و بارها اعلام کرده است که از وضعیت خود به عنوان یک کشور هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد. این بن‌بست، تلاش‌های کره‌جنوبی برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

