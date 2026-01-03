جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی چگونه بوده است؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای بهروز جهانی نشان میدهد جمعیت کره زمین به بیش از ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون نفر رسیده است رشدی که تمرکز آن همچنان در کشورهای پرجمعیت آسیایی است.
بر اساس دادههای منتشرشده از پایگاههای معتبر آماری جهانی جمعیت فعلی جهان به ۸,۲۲۹,۹۱۵,۱۶۲ نفر رسیده است. این آمار بیانگر تداوم روند افزایشی جمعیت در سطح بینالمللی بهویژه در قاره آسیاست.
در این میان، هند با جمعیتی بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون نفر در جایگاه نخست پرجمعیتترین کشور جهان قرار دارد. پس از آن چین با حدود ۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون نفر در رتبه دوم ایستاده است. ایالات متحده آمریکا با جمعیتی بیش از ۳۴۷ میلیون نفر سومین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشود.
همچنین، اندونزی با ۲۸۵ میلیون نفر و پاکستان با جمعیتی بالغ بر ۲۵۵ میلیون نفر در رتبههای بعدی قرار دارند. دادهها نشان میدهد توزیع جمعیت جهانی بهشدت نامتوازن بوده و بخش قابلتوجهی از جمعیت دنیا در چند کشور محدود متمرکز شده است.
نقشههای آماری ارائهشده نیز حاکی از آن است که مناطق جنوب و شرق آسیا، بیشترین تراکم جمعیتی را دارا هستند، در حالی که بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی با روندهای متفاوت جمعیتی مواجهاند.
