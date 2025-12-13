معرفی ۱۰ بانوی شاخص ایرانی در جشن مردمی میلاد حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین دوره جشن بزرگ ایرانبانو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، در ورزشگاه شهید شیرودی تهران با حضور هزاران نفر از بانوان و دختران تهرانی برگزار شد.
این جشن بزرگ مردمی به همت گروه مردمیـدانشجویی «مثل هانیه» برگزار میشود و هدف آن معرفی الگوها و مصادیق عینی از زنان مؤمن، فعال و افتخارآفرین ایرانی به جامعه و جهان است؛ زنانی که با پایبندی به باورها، ارزشها و فرهنگ ایرانیـاسلامی قهرمانانه افتخار آفریدهاند، اما روایت زندگی آنان کمتر شنیده شده است.
در ابتدای مراسم، ویژهبرنامهای با عنوان «مادرانه» بهمنظور تجلیل از مقام شامخ مادران شهدا برگزار شد که طی آن ۴۰ خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ خانواده از سایر شهدای گرانقدر کشور مورد تکریم قرار گرفتند. حضار نیز به احترام این مادران فداکار بهصورت ایستاده آنان را تشویق کردند.
همچنین در این بخش، پنجمین سالگرد تأسیس گروه مردمی و دانشجویی «مثل هانیه» با حضور همسران معزز فرماندهان شهید کشور؛ سردار سلامی، سردار محقق، سردار ربانی، سردار رشید و سردار حاج احمد کاظمی گرامی داشته شد.
در ادامه، وصیتنامه شهیده ۱۰ ساله فاطمهسادات ساداتی توسط مجری برنامه قرائت شد؛ متنی که این شهید خردسال در ۹ سالگی نگاشته بود و فضای مراسم را بهشدت تحتتأثیر قرار داد. این وصیتنامه بازتابی از عمق ایمان، عفاف و باور راسخ شهدا بود.
در بخش اصلی برنامه، ده بانوی برگزیده سال که در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و جهادی در سال گذشته افتخارآفرینی کرده بودند، معرفی و صاحب تندیس ارزشمند ایرانبانو شدند.
در میان آنان، بانو فاطمه رضایی، مخترع جوان و نوآور از شهرستان ملایر، با افتخاراتی از جمله:
دارنده ۷ اختراع ملی
برنده مدال طلا در مسابقات بینالمللی اختراعات رومانی، سوئیس و زنان سئول
دریافت کاپ ویژه بینالمللی اختراعات کره جنوبی
کارآفرین برتر سال ۱۳۹۷
مدرس برتر سال ۱۳۹۸
دارنده تألیفات و پژوهشهای متعدد
بهعنوان «ایرانبانوی طلایی سال ۱۴۰۴» معرفی و تندیس طلایی این جشن را از دست سرکار خانم دکتر سیده خمسا اسبقیان، ایران بانوی طلایی سال گذشته دریافت کرد.
در بخش سخنرانی، دکتر سعید عزیزی با بیانی طنزآمیز به تشریح ویژگیهای الگوی زن مسلمان ایرانی پرداخت و در ادامه حسین حقیقی، خواننده محبوب کشورمان، قطعاتی ویژه روز زن و مقام دختر را اجرا کرد.
شایان ذکر است، جشن امسال در حالی برگزار شد که محل برگزاری آن، بهدلیل برخی ناهماهنگیها، پس از دور نخست تبلیغات از سالن وزارت کشور به ورزشگاه شهید شیرودی انتقال یافت؛ اما با این وجود، استقبال پرشور هزاران بانوی ایرانی نشان داد که این رویداد توانسته است جایگاه ویژهای در میان مخاطبان خود بیابد و پاسخگوی نیاز جامعه به فضاهای فرهنگی و روایتهای اصیل از الگوی زن ایرانی مسلمان باشد.
