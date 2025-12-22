۵۴۲مین روز متوالی از حضور حامیان فلسطین مقابل سفارت اسرائیل در کره + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در کرهجنوبی، کارزار «اعتراضهای تکنفرهی زنجیرهای» وارد پانصد و چهل و دومین روز خود شد. این اقدام اعتراضی با حضور یک کنشگر مستقل به نام «الیزا» برگزار شد که به نمایندگی از حامیان فلسطین، پیام همبستگی و اعتراض به نسلکشی صهیونیستها را منتقل کرد.
به دلیل تعطیلات آخر هفته و همچنین آغاز فصل تعطیلات، شمار رهگذران بهمراتب بیشتر از روزهای معمول بود که از همین رو، فرد فعال حامی فلسطین سخنان حمایتی و پیامهای تشویقآمیز جالبی از مردم محلی دریافت کرد.
این کنش اعتراضی تکنفره، بخشی از یک حرکت مدنی مستمر در کرهجنوبی است که با هدف محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس، دفاع از کرامت انسانی و زنده نگهداشتن مطالبه پایان نسلکشی در غزه ادامه دارد.
..........
پایان پیام
نظر شما