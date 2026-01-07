به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت داخله طالبان کشتهشدن چهار نفر در درگیری میان معترضان محلی و مسئولان یک شرکت استخراج طلا در شهرستان «چاهآب» استان تخار افغانستان را تأیید کرد.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، اعلام کرد که در درگیری میان مردم محل و کارمندان شرکت استخراج طلا در منطقه سمتی این شهرستان، سه نفر از اهالی محل و یک کارمند شرکت کشته شدهاند.
او در ادامه با تأیید تعداد ۵ نفر زخمی بر اثر درگیریها، افزود که فعالیت شرکت متوقف گردیده است.
قانع با اشاره به ادامه روند تحقیقات تصریح کرده است که یکی از نیروهای امنیتی شرکت استخراجکنندهی طلا و یکی از اهالی محل به اتهام قتل بازداشت شدهاند.
با این حال، برخی رسانههای منتقد حکومت طالبان، از قول منابع محلی میگویند که نیروهای حکومت مستقیماً به معترضان شلیک کردهاند و یک نیروی امنیتی نیز توسط مردم کشته شده است.
درگیری میان اهالی روستای سمتی و شرکت استخراج طلا از چند روز پیش آغاز شد؛ مردم محلی به استخراج بیرویه طلا توسط شرکتهای وابسته به طالبان اعتراض دارند، زیرا این کار منجر به آلودگی منابع آب، تخریب محیطزیست و قطع آب شرب شده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان هیأتی به رهبری استاندار تخار برای بررسی وضعیت اعزام کرده، اما تنشها همچنان ادامه دارد.
گفتنی است این معدن طلا پیشتر در سال ۲۰۲۴ به یک شرکت چینی واگذار شده بود، اما استخراج بیضابطه آن بارها موجب نارضایتی مردم محل شد و معترضان تجهیزات سنگین شرکت را به آتش کشیدند و راههای دسترسی را مسدود کردند.
