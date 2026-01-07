  1. صفحه اصلی
پاسخ قاطع تحلیلگر ایرانی به بی‌بی‌سی؛ ایران ونزوئلا نیست و آیت‌الله خامنه‌ای هم مادورو نیست + ویدیو

۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۱
کد مطلب: 1770509
پاسخ قاطع تحلیلگر ایرانی به بی‌بی‌سی؛ ایران ونزوئلا نیست و آیت‌الله خامنه‌ای هم مادورو نیست + ویدیو

استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو در برنامه شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی، تصویرسازی‌ها علیه ایران را صرفاً خیال‌پردازی رسانه‌ای دانست که هرگز محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «صلاح‌الدین هرسنی» استاد دانشگاه، در پاسخ به فضاسازی بی‌بی‌سی درباره تکرار سناریوی ونزوئلا در ایران گفت: این تصویرسازی‌ها صرفاً خیال‌پردازی رسانه‌ای است و هرگز محقق نخواهد شد. ایران، ونزوئلا نیست و آیت‌الله خامنه‌ای نیز مادورو نیستند.

این تحلیلگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه، توان دفاعی خود را بازسازی کرده و با رونمایی از زرادخانه‌های موشکی جدید، سطح بازدارندگی خود را علیه اسرائیل و هم‌پیمانانش به‌طور جدی افزایش داده است.

