به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «صلاح‌الدین هرسنی» استاد دانشگاه، در پاسخ به فضاسازی بی‌بی‌سی درباره تکرار سناریوی ونزوئلا در ایران گفت: این تصویرسازی‌ها صرفاً خیال‌پردازی رسانه‌ای است و هرگز محقق نخواهد شد. ایران، ونزوئلا نیست و آیت‌الله خامنه‌ای نیز مادورو نیستند.

این تحلیلگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه، توان دفاعی خود را بازسازی کرده و با رونمایی از زرادخانه‌های موشکی جدید، سطح بازدارندگی خود را علیه اسرائیل و هم‌پیمانانش به‌طور جدی افزایش داده است.

.

..........................

پایان پیام