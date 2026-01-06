به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام کرد: ما می‌خواهیم دیدگاه خود را به مردم پاکستان منتقل کنیم؛ کشور با بحران سیاسی جدی روبه‌روست و جایگاه مجلس ملی و سنا تضعیف شده است. پس از اصلاحات قانون اساسی بیست‌وششم و بیست‌وهفتم، اعتماد عمومی به ساختار سیاسی از بین رفته و مردم پاکستان زیر فشار بیکاری و گرانی خرد می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور گفت: در پاکستان بهبودی در وضعیت امنیت و اقتصاد دیده نمی‌شود. در ایالت پنجاب، صدها نفر در جریان درگیری‌های پلیسی کشته شده‌اند و هزاران انسان بی‌گناه در زندان‌ها اسیر هستند. کشور به حکومتی برآمده از رأی واقعی مردم نیاز دارد و ما برای خارج کردن کشور از بحران، آماده گفت‌وگو هستیم.

راجه ناصر همچنین نگرانی شدید خود را از وضعیت زیرساخت‌های کراچی ابراز کرد و گفت: ما در غم خانواده‌هایی که بر اثر سقوط در جاده‌های تخریب‌شده و فاضلاب‌های روباز جان خود را از دست داده‌اند، شریک هستیم. کراچی قلب اقتصادی کشور است و مردم این شهر باید از امکانات و خدمات مناسب برخوردار شوند. متأسفانه فساد در کشور به امری عادی و حتی واجب تبدیل شده و حاکمان باید مورد حسابرسی قرار گیرند.

وی اعلام کرد: «جنبش حفاظت از پاکستان» در تاریخ ۸ فوریه اعتراضات سراسری برگزار خواهد کرد و همزمان در داخل و خارج از کشور، روز سیاه گرامی داشته می‌شود.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در ادامه گفت: نظام قضایی کشور فلج شده است و زندانی نگه‌داشتن بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف دشمنی با کشور به شمار می‌رود. به افراد بی‌گناه احکام سنگین داده می‌شود و این مجازات‌های ظالمانه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تحولات بین‌المللی اظهار داشت: آنچه در ونزوئلا رخ داد مایه تأسف است؛ نخست‌وزیر ما فردی را برای دریافت جایزه نوبل معرفی کرده که در ربودن رئیس‌جمهور منتخب یک کشور و خانواده‌اش دست داشته است. حاکمان پاکستان باید اقدام دونالد ترامپ را به‌شدت محکوم کنند. ترامپ حتی قانون اساسی کشور خود را نیز نقض کرده است.

راجه ناصر افزود: ایران نیز تهدید شد که مورد حمله قرار خواهد گرفت. با ایران از طریق مذاکره فریبکاری شد و سپس از طریق رژیم صهیونیستی حملات انجام گرفت. در جنگ دوازده‌روزه، اسرائیل شکست خورد و حتی در غزه نیز نتوانست حماس را شکست دهد. امروز آمریکا و اسرائیل در تحقق اهداف خود در منطقه ناکام مانده‌اند.

وی با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: قدرت‌های استعماری جهانی در حال پخش پروپاگاندای دروغین درباره آیت‌الله خامنه‌ای هستند و مدعی می‌شوند کسانی که آرزوی شهادت دارند در حال فرار هستند، در حالی که این ادعاها کاملاً کذب است. امام خامنه‌ای در هر جنگی دشمن را شکست داده است. پیروان امام حسین(ع) همواره در برابر ظلم ایستاده‌اند.

