به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم الأعرجی» مشاور امنیت ملی عراق با «مجید قَلی‌پور» وابسته نظامی ایران در بغداد درباره تداوم همکاری در زمینه کنترل مرزها، جلوگیری از قاچاق و حفظ امنیت و ثبات منطقه، گفتگو کرد.

دفتر رسانه‌ای شورای امنیت ملی عراق اعلام کرده است: الأعرجی در دیدار با وابسته نظامی ایران، راه‌های ادامه همکاری برای کنترل مرزها، جلوگیری از قاچاق و حفظ امنیت و ثبات منطقه را بررسی کرده است.

بر اساس اعلام این دفتر، در این دیدار همچنین راه‌های توسعه همکاری نظامی و امنیتی میان دو کشور در زمینه بهره‌گیری از مطالعات و پژوهش‌های نظامی و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار چند روز پس از ملاقات «محمدکاظم آل‌صادق» سفیر ایران در بغداد با «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور عراق، انجام شد؛ دیداری که در آن دو طرف بر اهمیت ادامه هماهنگی میان دو کشور برای تثبیت ثبات در منطقه تأکید کردند.

