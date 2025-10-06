دیدار سیدعمار حکیم و سفیر ایران در عراق/ رایزنی درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رهبر جریان حکمت ملی عراق با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان عراق و ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اسلامی و نیز تقویت همکاری‌ها به‌منظور تحقق منافع مشترک دو ملت تبادل نظر کردند.

حکیم با اشاره به فضای سیاسی عراق، انتخابات پیش‌رو را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت: این انتخابات می‌تواند کشور را از ثبات شکننده به ثباتی پایدار منتقل کند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو، مرحله کنونی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق دانست و خواستار هوشیاری و انسجام ملی برای عبور موفق از این مقطع حساس شد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر این نکته تأکید کرد که ثبات خاورمیانه، رکن اساسی برای امنیت و آرامش در سطح بین‌المللی است و گفت‌وگو و تفاهم، تنها راه حل اختلافات میان کشورهای منطقه است.

وی در پایان بر لزوم توجه جدی به مسئله فلسطین، یاری‌رسانی به آوارگان و تسریع در بازسازی مناطق جنگ‌زده تأکید کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸