به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور امنیت ملی عراق در دیدار علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: اجازه استفاده از آسمان بغداد علیه ایران را نداده و نخواهیم داد

«قاسم الاعرجی» تاکید کرد: دولت عراق کاملا به توافق امنیتی با ایران پایبند است. بغداد بارها تاکید کرده که اجازه نخواهد داد از آسمانش علیه ایران استفاده شود.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری از مرزهای ما سوءاستفاده کند. نباید اجازه دهیم برخی طرف‌ها امنیت منطقه را دچار اختلال کنند.

الاعرجی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سوء‌استفاده برخی طرف‌ها از خاک اقلیم کردستان علیه امنیت ایران گفت: مسعود بارزانی (رئیس اقلیم کردستان عراق) نیز به این توافقات پایبند است و اجازه نخواهند داد کشوری بخواهد خاک عراق، خاک اقلیم کردستان، یا ایران را تهدید کند.

